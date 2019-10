Pedofil Slobodan nadlegoval 13-letnico: »Slikaj pi***, jo božaj in ...«

ARILJE – Srbijo pretresa nov primer pedofilije. Facebook stran Stoppedofilima, ki je razkrinkala že številne moške, ki so se spravljali na mladoletnice, je razkrila nov primer tega ostudnega početja. Objavili so korespondenco med starejšim moškim, ki se predstavlja kot Slobodan, in 13-letno deklico. Na omenjeni strani so objavili tudi njegove fotografije.



Kot so pojasnili, je pogovor med njima trajal več mesecev. Začel je s komplimenti, kmalu ji je obljubljal tudi poroko. Dejal ji je, da je to po njegovem pametnejša poteza kot to, da se uči in hodi v šolo. Kmalu ji je začel pošiljati fotografije svojega obraza in spolnega organa. Mladoletnico je nato nagovarjal, naj sama stori enako. Ta mu je odgovorila, da je stara komaj 13 let in da je za takšne zadeve premlada. Takšnim pozivom je sledilo nagovarjanje k spolnemu odnosu. Slobodan jo je pozval tudi, naj »slika pi***, jo boža in vanjo potisne prst«. Njegova »bivša« je hodila v sedmi razred?! Mladoletnico je domnevni pedofil spraševal tudi o njeni družini. Zanimalo ga je, s kom živi, ali ima tudi očeta ter ali so starši morda ločeni. 13-letnemu dekletu je razkril tudi, da je bila njegova »bivša« njenih let, in sicer da je hodila v sedmi razred.