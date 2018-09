Papežev zbor pral denar?

AFP Zbor Sikstinske kapele – nastop sta si oktobra 2015 ogledala takratni papež Benedikt XVI. in njegov brat Georg Ratzinger – velja za najstarejšega na svetu.

Vatikan je sprožil preiskavo hišnega zbora Sikstinske kapele (njegov uradni naziv je Coro della Cappella Musicale Pontificia), in sicer na podlagi trditev, da bi utegnili biti člani svetovno znanega zbora vpleteni v poneverbe, goljufije in pranje denarja. Vatikan je v izjavi potrdil, da je sveti očeodobril preiskavo morebitnih finančnih nepravilnosti v zboru, ki je ena najstarejših pevskih skupin na svetu.O zboru in domnevnih nepravilnostih je prvi poročal italijanski časnik La Stampa, zapisali so, da Vatikan preiskuje menedžerja zbora, ki je laik, in tudi direktorja, ki je duhovnik. Vatikan je sporočil le to, da je papež preiskavo odobril že pred meseci in da še ni končana, za kakšne nepravilnosti gre, pa niso povedali. Pri časniku so poskušali priti v stik z menedžerjem in direktorjem zbora, a niso bili uspešni.Maja je papežev osebni zbor, v katerem je 20 moških, profesionalnih pevcev (tenorji in basi) in 35 dečkov, starih od devet do 13 let, ki jih izberejo na podlagi avdicij (soprani in alti) in ima sklenjeno pogodbo z večjo založbo, natopil na gala odprtju razstave v metropolitanskem muzeju v New Yorku z naslovom Nebeška telesa: moda in katoliška domišljija. Poleti naj bi se zbor odpravil na ameriško turnejo, a so jo brez uradnega pojasnila julija odpovedali.Zbor Sikstinske kapele velja za najstarejšega na svetu, ustanovljen je bil leta 1471, njegove korenine pa segajo še dlje v preteklost. Že okoli leta 600 se je oblikovala prva skupina pevcev schola cantorum, ki so skupaj živeli v zgradbi, namenjeni le njim. Papežev osebni zbor poje na vseh njegovih mašah in nastopa na svetovnih turnejah.