Papež Frančišek ob božiču pozval k bratstvu in miru v svetu

VATIKAN – Papež Frančišek je opoldne ob tradicionalnem božičnem blagoslovu mestu in svetu, urbi et orbi, nagovoril množico vernikov na Trgu svetega Petra. Z balkona papeške palače v Vatikanu je pozval k bratstvu med ljudmi, preseganju razlik in miru v svetu. »Naj nam ta božič pomaga, da znova najdemo vezi bratstva, ki nas povezujejo,« je dejal papež v božičnem blagoslovu. »Naj pomaga Izraelcem in Palestincem, da obnovijo dialog in začnejo pot miru za končanje več kot 70 let trajajočega spora.« Za trpeče v Siriji upa, da bodo po dolgih letih vojne našli bratstvo. Mednarodno skupnost pa je pozval k odločnim prizadevanjem za najdbo mirne rešitve v državi, tako da se bodo sirski begunci lahko vrnili k mirnemu življenju v svoji domovini. Upa, da bo prekinitev ognja Jemnu prinesla mir, s tem pa »končno olajšanje vsem otrokom in odraslim, ki so izmučeni zaradi vojne in lakote«. Spomnil se je na tisoče razseljenih in begunce v Afriki, ki potrebujejo humanitarno pomoč.



Božič naj okrepi bratske vezi, ki povezujejo Korejski polotok. Papež upa, da bodo v Venezueli našli slogo, da bodo bratsko sodelovali pri razvoju države in pomagali najšibkejšemu delu prebivalstva. Mir je zaželel tudi Ukrajini. Tistim kristjanom, ki praznujejo božič v težkih ali celo nevarnih razmerah, kjer so manjšina, pa je zaželel, da živijo v miru in da bi doživeli priznanje svojih pravic, zlasti do verske svobode.