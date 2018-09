V Grčiji konec tedna pričakujejo precej nenavaden, a nevaren vremenski dogodek. Gre namreč za nastanek ciklona, ki je podoben tropskemu, z imenom Medicane, ki bi lahko po najhujših scenarijih dosegel tudi moč orkana druge stopnje po Saffir-Simpsonovi lestvici.Po pisanju spletne strani Neurje.si naj bi Medicane najprej prizadel območje Kalamate z zelo močnim vetrom, visokimi valovi in velikimi količinami padavin, nato pa se bo pomaknil proti severovzhodu in prešel tudi glavno mesto Atene. Ponekod lahko pade letna količina padavin v le 24 urah.Medicane bo sicer ob potovanju čez kopno nato hitro izgubljal moč. Prilagamo še animacijo nastanka in prihoda omenjenega ciklona v Grčijo.