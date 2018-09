Panika pri Facebooku, so vdrli tudi v vaš račun?

Facebook se je znašel v veliki zagati. Tamkajšnji inženirji so razkrili, da so odkrili varnostno luknjo, ki bi lahko vplivala na 50 milijonov uporabniških računov. Hekerji so pomanjkljivosti izkoristili v opciji View As, ki uporabnikom omogoča, da preverijo, kako njihov profil vidijo drugi. S tem so se dokopali do žetonov za dostop do računov, kar jim omogoča, da lahko prevzamejo uporabniški račun Facebookovega uporabnika.



O incidentu so obvestili tudi policijo. Uporabnike, ki bi lahko bili potencialne žrtve hekerjev, so iz podjetja že obvestili, naj se v petek ponovno prijavijo. Vodja varnosti pri Facebooku Guy Rosen je za BBC pojasnil, da so napako odpravili. Vse račune, ki so bili tarče napadov, so že ponastavili, to pa so za vsak primer storili še pri ostalih 40 milijonih uporabnikov, ki niso bili neposredno ogroženi. Ali so bili računi ali informacije zlorabljeni, morajo še ugotoviti.



Izid 'operacije' je, da se je moralo okoli 90 milijonov ljudi ponovno prijaviti v Facebookov sistem, ob tem so prejeli dobili tudi pojasnilo, kaj jih je doletelo. Začasno so ugasnili funkcijo View As, saj želijo temeljito preveriti, kaj je se je zgodilo.