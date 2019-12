Pande krstijo po 100 dneh

REUTERS Samčka so predstavili sedmi sili.

31. avgusta sta se skotila.

Ljubkosti je od ponedeljka v berlinskem zoološkem vrtu še več: oskrbniki so javnosti prvikrat predstavili pandi, dvojčka, in razkrili, da sta samčka.Luč sveta sta ugledala 31. avgusta v živalskem vrtu, po kitajski tradiciji pa sta ime dobila po sto dnevih. Direktor živalskega vrtaje pred množico vznemirjenih novinarjev oznanil, da je enemu od samčkov ime Meng Xiang, kar pomeni dolgo pričakovane sanje, drugemu pa Meng Yuan, kar pomeni sanje so se uresničile. Potem so dvojčka, vsak je težak okoli šest kilogramov, končno postavili na ogled. Pripeljali so ju v stekleni postelji, samčka sta se stiskala na ogrevani vzmetnici. Eden je napol spal in ga velika medijska pozornosti sploh ni zanimala, njegov aktivnejši brat pa je sedmi sili obrnil hrbet in izzval novinarski hehet. Potem so bratca odpeljali, preden bo zvezdnika berlinskega zoološkega vrta videla tudi splošna javnost, pa bo še minilo nekaj časa. Knieriem je pojasnil, da se bosta morala najprej naučiti hoditi in se seznaniti z okolico, kar naj bi se zgodilo v začetku prihodnjega leta.Rojstvo bratcev so v živalskem vrtu seveda pozdravili z navdušenjem, saj je izjemno težko vzrediti pande, še redkejša pa sta dvojčka. Njuna mati Meng Meng in njen partner Jiao Qing sta v Berlin prišla junija 2017.Pande živalskim vrtovom po svetu posoja Kitajska, programu pravijo diplomacija pand. Berlinski živalski vrt plačuje 13,5 milijona evrov za 15-letno pogodbo, po kateri gosti odrasle predstavnike te črno-bele živalske vrste, večina denarja gre za ohranjanje in raziskovalni vzrejni program na Kitajskem. Čeprav sta se dvojčka skotila v Berlinu, sta kitajska in se morata na Kitajsko vrniti v štirih letih potem, ko ju mati odstavi. Na Kitajskem v divjini živi okoli 1864 pand, njihovo število se je dvignilo, konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja jih je bilo okoli tisoč, kažejo podatki Svetovnega sklada za naravo (WWF).