Otroci odločajo o spolu barbike

Izbira je v rokah otroka

Odpravljajo predsodke.

Mattel s svojimi izdelki pomaga pri ozaveščanju otrok.

1959. je luč sveta uzrla prva barbika.

Svet so osvojili s svetlolaso lutko popolne postave, napravljeno v trendovska oblačila, potem se ji je pridružil še moški partner, prav tako kalifornijsko očarljiv in izklesanega telesa. Če so ameriškemu podjetju Mattel vse od prve barbike 1959. dolga leta očitali, da najstnice in najstnike zavaja glede samopodobe in goji predsodke glede zunanjega videza, pa je proizvajalec igrač danes povsem obrnil ploščo.V svetu barbik je videti, kakor da je vsako krivično razlikovanje iz preteklosti odpravljeno, o stereotipih ni ne duha ne sluha. Mattel je tako že predstavil lutko z muslimansko naglavno ruto, pa barbiko z oblinami in na invalidskem vozičku; lahko je temnopolta, lahko je poslovna ženska, lahko je drzna športnica. Vse so enake, vse so enakopravne.Zdaj pa so na vrsti še spolno nevtralne lutke, so ponosni pri podjetju, kjer podpirajo raznolikost in pravično vključenost vseh v družbi. Kako se bodo otroci igrali z novimi lutkami, katerih obrazi ne določajo spola, je povsem v njihovih rokah: lahko jih napravijo v kakršna koli oblačila, z izbiro lasulje sami odločajo o pričeski, prav tako nazadnje sami določijo, ali se igrajo s fantom, dekletom, ali pa spola sploh ne določijo. Odrasli, ki se danes opisujejo kot spolno nevtralni, pozdravljajo Mattelovo odločitev, saj sami v otroštvu niso imeli igrač, prek katerih bi lahko izražali svoja občutja, podjetje pa je pri ustvarjalnem procesu sodelovalo z več kot 250 ameriškimi družinami z otroki, ki se ne opredeljujejo ne kot dečki ne kot deklice.Mattel sicer ni prvo podjetje s spolno nevtralno lutko, že pred dvema letoma sta na tržišče z mnogo manj pompa prispeli Jazz Jennings, ki jo je izdelal Tonner Doll (januarja letos je zaprl vrata), in Sam, ki ga je ponudil kanadski proizvajalec.