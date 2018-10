Otok plastike v oceanu bodo v petih letih prepolovili

Napravo prestavljajo morski tokovi.

Šest takšnih sistemov naj bi iz morja odstranilo človeško nesnago.

Nizozemec Boyan Slat je prepričal donatorje in v petih letih zbral več kot 27 milijonov evrov.

V morju med Havaji in Kalifornijo je največji plavajoči otok smeti na svetu. Gre za strahotno mešanico plastičnih odpadkov, večjo od Teksasa. Smeti zastrupljajo okolje in živali in na koncu prehranske verige končajo tudi v ljudeh.Čiščenje tako velikanske gmote smeti bi z navadno metodo – uporabo ladij in mrež – trajalo leta in leta ter stalo na milijarde evrov. A k sreči je 24-letni Nizozemec​ še kot najstnik predstavil sistem za čiščenje, ki lahko enako delo opravi bistveno ceneje in hitreje. Projekt The Ocean Cleanup se je nedavno začel, saj je prva ladja že odplula proti otoku smeti – polovila naj bi več kot 50 odstotkov odpadkov.Plavajoča čistilna naprava deluje s pomočjo naravnih sil, predvsem tokov, s katerimi koncentrira in lovi plastiko. Prva zdaj že nameščena naprava je sestavljena iz 600 metrov dolge plavajoče cevi, pod katero je zavesa, globoka tri metre. System 001 se je na prvo potovanje podal 8. septembra. »Sistem je uspešno odplul in opravil 650 kilometrov dolgo pot do kraja testiranja,« so povedali organizatorji čistilne akcije. »Testiranja bodo trajala dva tedna, nato pa bo naprava odpotovala še preostalih 1500 kilometrov do smeti na sredini Tihega oceana.«Projekt The Ocean Cleanup je Slat ustanovil leta 2013 in uspelo mu je zbrati 1,9 milijona evrov za njegov zagon. Denar je prispevalo 38.000 donatorjev iz 160 držav. V petih letih je zbral že več kot 27 milijonov, učinek na okolje pa bo menda izjemen. Pacifiški otok smeti naj bi v petih letih za polovico zmanjšali, do leta 2050 pa naj bi bil ocean očiščen plastike. Delovati je treba hitro, dokler so kosi plastike še dovolj veliki, če bomo namreč predolgo čakali, se bodo razgradili v nevarne mikroplastične delce.