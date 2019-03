Oskrunili 800 let staro mumijo viteza

Cerkev sv. Michana je pomembna znamenitost Dublina.

V cerkvi je pisatelj Bram Stoker dobil navdih za Drakulo.

Lobanjo so našli in vrnili cerkvi.

Na Irskem so našli lobanjo 800 let stare mumije, ki so jo pred mesecem dni oskrunili v cerkvi sv. Michana v Dublinu. Posmrtni ostanki viteza križarja so bili prevrnjeni, glavo pa so odstranili in ukradli. Vandali so zelo poškodovali tudi grobnico in druge mumije, zlasti grdo so iznakazili 400 let stare posmrtne ostanke nune.Policisti s postaje Bridewell so v torek poleg lobanje viteza odkrili še eno, prav tako ukradeno 24. februarja. »Oba predmeta smo našli na podlagi informacij, ki so jih prejeli naši raziskovalci,« je razkril predstavnik policije. »Nacionalni muzej Irske nam pomagaz nasveti,« je še dejal in se zahvalil javnosti za pomoč pri preiskavi, ki še vedno poteka. »Šokiran sem, da se je nekdo lotil starodavne grobnice in uničil ostanke pokojnikov. Niso le zgolj oskrunili svete grobnice, uničili so zgodovinske mumije, ki smo jih varovali skozi stoletja,« je bil ogorčen dublinski nadškof. Srednjeveški vitez, čigar ostanke so oskrunili, je bil tako velik, da so mu morali polomiti noge, da so ga lahko spravili v krsto.Cerkev sv. Michana so postavili leta 1095 in je priljubljena turistična znamenitost irske prestolnice. Pisateljje menda dobil idejo za svoj roman o vampirju Drakuli prav med obiskom te cerkve. Med krajo so odstranili zaščitna kovinska vratain strokovnjaki se bojijo posledic izpostavljenosti mumij zunanjim vplivom. Grobnico so vandali razdejali že leta 1996.