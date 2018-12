Opozorila pred terorizmom, v prestolnici poostrili varnostni nadzor

BARCELONA – V Barceloni so oblasti poostrile nadzor, potem ko je ameriški State Department posvaril pred možnostjo terorističnega napada med božično-novoletnimi prazniki v katalonski prestolnici. Stopnja nevarnosti v Španiji sicer ostaja na drugi najvišji stopnji, so sporočili s španskega notranjega ministrstva.



»V času božiča in novega leta bodite bolj oprezni okoli območij, kjer poteka promet avtomobilov, tudi avtobusov, na območju Ramble v Barceloni,« je na Twitterju opozoril konzularni oddelek State Departmenta. Na udaru predvsem turistične lokacije Ob tem so dodali, da bi lahko »teroristi z malo ali brez opozorila napadli priljubljene turistične lokacije, prometna središča in druga javna območja«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Katalonski notranji minister Miguel Buch je danes v radijskem intervjuju povedal, da »policija dela na tej grožnji«. »Resno jemljemo vse grožnje, vse preiščemo,« je dodal. Drugih podrobnosti ni razkril. Z avtobusom v množico Španski časniki so medtem navajali različne vire iz vrst policije, da oblasti iščejo 30-letnega Maročana z dovoljenjem za vožnjo avtobusa. Sumili naj bi, da bi lahko v Barceloni nameraval z avtobusom zapeljati v množico. Tiskovni predstavnik regionalne policije v Kataloniji ni potrdil teh navedb, je pa povedal, da so na območjih z veliko ljudmi začasno okrepili varnostne ukrepe.