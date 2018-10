Operiral plišastega medvedka

Kirurg je oskrbel medvedka, ki je dobil tudi kisikovo masko.

Medvedek je z Jacksonom v dobrem in slabem.

Le kako bi lahko rekel ne, je povedal Daniel McNeely.

Mala pacienta lepo okrevata.

Starši so hvaležni, ker je zdravnik sinku izpolnil željo.

Kanadski kirurg je opravil eksperimentalno operacijo brez anestezije – na plišastem medvedku. Čeprav doslej dr.ni imel prav nobenih izkušenj s posegi na plišastih igračah, je privolil v operacijo, ker jo je zanjo prosil medvedkov lastnik.Osemletnije bil na poti v operacijsko dvorano, ko je zdravnika prosil, naj pomaga njegovemu medvedku po imenu Little Baby. Jackson trpi za vodenoglavostjo, ta je rezultat čezmernega nastajanja likvorja (možganske tekočine) ali motnje njegove resorpcije, in pri dojenčku povzroči čezmerno povečanje obsega glave, McNeely pa je bil od dečkovega rojstva njegov glavni nevrokirurg. »Le kako bi lahko rekel ne?« je tvitnil kirurg iz bolnišnice IWK v Halifaxu in objavil fotografije medvedje operacije. Tvit so uporabniki delili kar 7000-krat!Kirurg je igračko temeljito pregledal in postavil diagnozo: raztrganina pod pazduho. »Vedno ostane malo niti, ki jo zavržemo,« je pojasnil. Medvedek je bil na vrsti za Jacksonom, ki mu je kirurg vstavil drenažno cevko, prek katere odteka tekočina, ki se nabira v možganih, in tako olajša pritisk. Kot je v navadi pri operacijah, je Little Baby dobil kisikovo masko, stisnil zobe in po medvedje zdržal poseg. Oba mala pacienta se počutita dobro in lepo okrevata. Kirurg je povedal, da mali pacienti pogosto v operacijsko dvorano prinesejo najljubšo igračko, v tolažbo in za pogum, prošnja po posegu za pliška pa je bila zanj tokrat prva. A ga ni skrbelo, je povedal in še, da je šlo brez težav.Jacksonova družina je nadvse hvaležna zdravniku, ki je naredil vse, da bi se mali pacient počutil kar najbolje v času, ko ga je bilo izjemno strah. »Ob njem je na bolniški postelji ležal Little Baby in oba sta prestala zahtevno operacijo. Tako zelo ponosen je bil,« je povedal dečkov očein še, da je medved sinov najboljši prijatelj.Plišasto igračko sta z ženo dobila, ko sta šla med nosečnostjo na ultrazvočni pregled in izvedela spol otroka. »Odkar se je rodil, je z njim, v dobrem in slabem.«Mimogrede: to je bil kirurgov prvi tvit, ljudje pa so bili navdušeni nad njegovo srčnostjo.»Pomislil sem, da bi lahko s tem koga osrečil, mu polepšal dan,« je o pridobljeni slavi povedal McNeely. Fotografije medvedje operacije je celo natisnil in dal uokviriti, da jih lahko ima Jackson na steni v svoji sobi. Jacksonov oče pravi, da gre sinu dobro, o medvedkovem okrevanju pa: »Okreva. Kot pravi Jackson, je občasno malce siten.«