Odtisi zob na Nobelovi nagradi

Za nagrado za mir se poteguje 331 kandidatov – 216 posameznikov in 115 organizacij.

OSLO – V petek bodo razglasili dobitnika letošnje najprestižnejše Nobelove nagrade, nagrade za mir. Lani je šla v roke članom mednarodne kampanje za jedrsko razoroževanje, in sicer, kot so utemeljili v odboru, »za njihovo delo, s katerim želijo pozornost usmeriti na katastrofalne posledice, ki jih ima na človeštvo uporaba jedrskega orožja«. Letos se za nagrado za mir poteguje kar 331 kandidatov, od tega 216 posameznikov in 115 organizacij. Gre za drugo najvišje število kandidatov, odkar jo podeljujejo, največ jih je bilo leta 2016, in sicer 2016.Izkušnje preteklih prejemnikov katere od Nobelovih nagrad pa kažejo, da jo je pogosto lahko izgubiti. Med drugo svetovno vojno so tako dve zlati medalji, ki jih prejme nagrajenec, stalili, nekatere so bile ukradene, nekatere pa prodane na dražbi. Leta 2014 je ameriški znanstveniksvojo prodal za 3,5 milijona evrov, a mu jo je kupec pozneje vrnil. Leta 2008 so medaljo za Nobelovo nagrado za mir, ki jo je leta 1926 prejel francoski politik, prodali za borih 12.200 evrov; kupil jo je muzej v mestu Saint-Nazaire, a so jo leta 2015 od tam ukradli in jo še vedno iščejo.Decembra 1999 je v enem od norveških hotelov izbruhnila prava panika, saj je izginila nagrada za mir, ki jo je prejela nevladna organizacija Zdravniki brez meja. Izkazalo se je, da so jo vzeli francoski člani organizacije, da bi se v klubih lahko pohvalili pred dekleti. Medalja je bila že naslednji dan na svojem mestu, so pa bili na njej odtisi zob.