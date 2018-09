Odkrili nove predore v piramidi sonca

Našli nove predore

Pod bloki so odkrili vhode, ki vodijo v umetne votline. FOTO: FB

Zdravilne vrednosti

Ob vznožju piramide so odkrili kristale. FOTO: FB

Gre za kompleksni energijski stroj, v katerem imajo kristali vlogo transformatorja elektromagnetne energije v ultrazvok.

Prineseni kristali

Dr. Semir Osmanagić

Dobrih 13 let po senzacionalnem odkritju domnevnih piramid v Visokem so mesto, 30 kilometrov od Sarajeva, razglasili za turistično odkritje leta, tudi zaradi predorov in enega najlepših arheoloških parkov v jugovzhodni Evropi, Ravne 2. Novinarji najbolj branega bosansko-hercegovskega časnika Dnevni avaz so v minulih dveh mesecih obiskali več kot 60 mest in naselij, bili na številnih jezerih in rekah ter poskušali najboljše kulinarične posebnosti. V pogovorih s turisti so ocenjevali, kaj je najboljšega v določenem kraju, kaj je treba popraviti in kaj pohvaliti oziroma priporočiti. Odločitev o nagradah ni bila lahka. Mostar je postal zmagovalec projekta Turistična patrulja, Sarajevo je dobilo priznanje za ohranjanje kulturnozgodovinske dediščine, Neum za največji turistični potencial, Jahorini so podelili priznanje za planinski, Medžugorju pa za verski turizem.Zgodba o Visokem privlači turiste z vseh koncev sveta, tudi Slovence. Raziskovanja nadaljuje tudi dr.. Fundacija Arheološki park Bosanska piramida sonca odkupuje zemljišča okrog piramide, kar bo olajšalo nadaljnja raziskovanja. »Ko smo kupili novo zemljišče v bližini parka Ravne 2, smo s prostovoljci pete in šeste izmene najprej očistili okolico, pri tem pa odkrili velike konglomeratne bloke,« pravi odkritelj piramid v Visokem.»Z odstranjevanjem zemlje in gline smo pod bloki odkrili vhode, ki vodijo v umetne votline oziroma prehode. Eden od teh prehodov je dolg 65 metrov, v njem smo našli ostanke, ki dokazujejo, da so predore uporabljali že v srednjem veku in še prej v antičnem obdobju. Stalagmiti naj bi bili stari več tisoč let. Ker je vhod v nove predore približno 500 metrov od predora Ravne, a na isti nadmorski višini, bi z gotovostjo lahko trdili, da gre za isto mrežo prazgodovinskih predorov.«Osmanagić pove, da je osemčlanska ekipa 31. avgusta opravila zelo natančen pregled novih predorov nad parkom Ravne 2: »To je bilo potovanje v neznano, dolgo 65 metrov, v glavnem smo se plazili in hodili po kolenih. Na koncu se je predor razcepil v dva dela, ki pa sta bila žal preozka za nadaljevanje poti. Predori so polni prodnatega materiala, podobno kot prvi predori Ravne, ki smo jih odkrili pred mnogimi leti.«Ob proučevanju so našli dva kosa keramike, dele posode in zarjavelo sponko za opasač. Dan prej so pod zemljo odkrili zarjaveli kovinski srp. Vse predmete so takoj oddali v nadaljnjo obdelavo v ustrezen krajevni muzej. Po tem bodo poskušali določiti starost podzemnega objekta. In kaj so tokrat odkrili raziskovalci? », eden od sodelavcev osemčlanske ekipe, je izmeril nivo kisika v novih predorih,« je pojasnil Osmanagić. »Vrednost negativnih ionov je enaka, kot so jo zabeležili v predorih Ravne. Na vhodu v nove smo izmerili 1500 negativnih ionov v kubičnem centimetru, medtem ko smo 65 metrov od vhoda izmerili več kot 20.000 negativnih ionov. To so zdravilne vrednosti, na katere vedno opozarjamo ob obisku predorov Ravne.«Presenečenj in novic, ki prihajajo iz Visokega, s tem še ni konec. Osmanagićeva fundacija je letos postala lastnica šestih novih zemljišč v podnožju bosanske piramide sonca. Delavci in prostovoljci so poleg blokov našli še dolomitne bele kristale, ki prekrivajo večji del podnožja na severni in vzhodni strani piramide. Po Osmanagićevem mnenju imajo izjemne energijske značilnosti: »To potrjuje dejstvo, da gre v primeru bosanske piramide sonca za kompleksni energijski stroj, v katerem imajo kristali vlogo transformatorja elektromagnetne energije v ultrazvok.«Odkritelj piramid je podrobneje spregovoril o nakupu ene izmed parcel na severnem delu: »Začeli smo čistiti in odstranjevati grmovje, nato pa se lotili še odstranjevanja površinskega sloja zemlje in gline. Na delu parcele, kjer so še pred nekaj desetletji z dinamitom uničevali naravo, da bi prišli do gradbenega materiala za temelje bližnjih hiš, smo našli dele blokov, ki so se svetlikali v soncu. Sicer pa smo na kristale naleteli že v minulih raziskovanjih piramide sonca.«​Najdbe kristalov je potrdil terenski geolog fundacije. Poudaril je, kar je najpomembneje, da so bili kristali prineseni k vznožju piramide. »Dolomitni kristal ima za kristaloterapijo še poseben pomen,« pove Osmanagić. »Če ga postavimo v središče prostora, uravnava energijo in ima zdravilne lastnosti: izboljšuje cirkulacijo, pljuča in celice bogati s kisikom, pomaga pri težavah s spanjem, zlomljene kosti se hitreje celijo. Beli dolomitni kristali imajo še vrsto drugih pozitivnih lastnosti, ki lahko ugodno vplivajo na človeka.«