Slovenskim odbojkarjem se ni uspelo zavihteti na evropski prestol v odbojki, so pa z drugim mestom ponovili uspeh izpred štirih let. Kapetan slovenske reprezentanceje po koncu tekme povedal, da so sicer razočarani, a vendar veseli srebrnega odličja.Preverili smo, kakšno je vzdušje na twitterju, ko je postalo jasno, da so slovenski fantje postali evropski podprvaki.