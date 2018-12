Oče ubitega Davida obtožuje: Dodik je morilec

Napovedal blokado slavja

BANJALUKA – V glavnem mestu Republike srbske Banjaluki se nadaljujejo protesti, ki jih vodi, oče marca v sumljivih okoliščinah umrlega. Protestniki zahtevajo 'pravico za ubitega Davida', protesti pa že preraščajo v protivladne. Policija je sicer demonstracije na glavnem mestnem trgu prepovedala, zato so se demonstranti zbrali na protestnem pohodu skozi mesto.David (21) je v noči na 18. marec izginil, nato pa so nekaj dni kasneje našli njegovo truplo. Njegov oče meni, da so za njegovo smrt odgovorne oblasti Republike srbske, zato že več mesecev protestira v središču mesta. Medtem je nabral že precej podpornikov in njegovi protesti so prerasli v protivladne.(predsednik Republike srbske) je zločinec in morilec, je na četrtkovih protestih, ki se jih je udeležilo več kot 1000 ljudi, sporočil Davor in tako zavrnil Dodikovo ponudbo, da se pridruži protestom zaradi odkritja resnice o Davidovi smrti. Žalujoči oče je ob tem napovedal nove proteste za nedeljo ob 18. uri in zagrozil z blokado praznovanja novega leta na Trgu Krajine, s katerega so pred dnevi policisti pregnali protestnike.Ko so občinski redarji v torek s pomočjo policije z glavnega trga v Banjaluki odstranili improvizirani spomenik Davidu, njegovega očeta Davorja in materpa prijeli, je prišlo do spopadov s policijo, v katerih je bilo poškodovano več ljudi. Očeta so dan kasneje izpustili, proti večeru pa so se protestniki z njim na čelu znova zbrali.