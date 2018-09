Novinar in urednik na nacionalki odletel zaradi nasilja nad ženskami

ZAGREB – Hrvaška radiotelevizija (HRT) je danes sporočila, da so prekinili delovno razmerje uredniku Hrvoju Zovku, ki je tudi predsednik hrvaškega novinarskega društva (HND). V HRT so odpoved Zovku napovedali prejšnji teden, potem ko se je sprl z urednico informativnega medijskega servisa HTV Katarino Periša Čakarun. V HRT so pojasnili, da je šlo za težje kršitve splošnih delovnih pravil glede na vrsto žalitev, nedostojnega vedenja ter skrajno neprimernih in neprofesionalnih izjav zunaj meja tistega, kar velja za kolegialno in olikano komunikacijo. Med drugim so zatrdili, da je šlo tudi za nasilje nad ženskami in kršitev istanbulske konvencije. Zavrnili so navedbe hrvaških medijev, da so postopek proti Zovku sprožili zaradi njegove domnevne zahteve za svojo razrešitev s položaja izvršnega urednika informativnega televizijskega programa HTV4. Nikoli ni bilo pritožb na njegovo delo Zovko je povedal, da je za odpoved izvedel iz medijev, ne da bi ga HRT osebno obvestil, so zapisali na spletni strani HND. Trdi, da so »drastični ukrepi proti njemu povsem drugačne narave, kot jih navaja HRT«. Napovedal je, da bo pravico poiskal na sodišču. Meni, da gre za še eno sporočilo vsem, ki si želijo profesionalno opravljati svoje delo, kot tudi za udarec HND in sporočilo vsem njegovim članom na HRT. Ponovil je, da je 21 let delal na HRT in da nikoli ni bilo nobenih pritožb na njegovo delo. Vztraja pri navedbah iz pojasnitve svoje zahteve za razrešitev z uredniškega položaja.



V društvu so prejšnji teden navedli, da je do prepira s Periša Čakarunovo prišlo zaradi Zovkovih trditev o »pritiskih, cenzuri, neprofesionalni izbiri tem, organizacijskega kaosa in resnih tehničnih težav pri uresničitvi programa HTV4«. Zovko je član HND od leta 1997. Vodilni položaj v HND je prevzel konec junija letos. V preteklih dneh je bil deležen podpore mnogih kolegov in vrste novinarskih organizacij, med drugimi tudi Društva novinarjev Slovenije (DNS).