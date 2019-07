Padajo temperaturni rekordi, na jugozahodu izmerili rekordnih 41,2 stopinje Celzija

PARIZ – Francijo je danes zajel nov vročinski val, zaradi katerega bodo začasno zaprli jedrsko elektrarno. Čeprav je najvišje temperature po napovedih vremenoslovcev pričakovati v prihodnjih dneh, so v Bordeauxu na jugozahodu države že danes izmerili rekordnih 41,2 stopinje Celzija.



Doslej je najvišja temperatura tam znašala 40,7 stopinje Celzija, kolikor so izmerili leta 2003.



Vroče je tudi drugod



V prestolnici Pariz so se številni turisti hladili v vodnjakih. Francoska energetska družba EDF pa je sporočila, da bo v jedrski elektrarni Golftech na jugu države začasno ustavila dva jedrska reaktorja. Prvega naj bi ustavili drevi, drugega v sredo, oba pa bodo predvidoma znova zagnali 30. julija.



Najhujša vročina naj bi Francijo in nekatere druge države v zahodni Evropi zajela v prihodnjih dneh. Nov vročinski val bo po napovedih vremenoslovcev prizadel severno Francijo ter dele Belgije, Luksemburga in Nizozemske. Visoke temperature ozračja so napovedane tudi v Veliki Britaniji in Nemčiji.