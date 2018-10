Nobelov odbor sporočil, komu nagrada za mir

REUTERS Ginekolog Denis Mukwege FOTO: Reuters

OSLO – Nobelovo nagrado za mir letos prejmeta kongovski zdravnikin jazidkaza njun boj proti nasilju nad ženskami v konfliktih, je sporočil Nobelov odbor.Mukwege že večino svojega življenja pomaga žrtvam spolnega nasilja v Demokratični republiki Kongo. Skupaj s svojimi sodelavci je zdravil že več tisoč žensk, ki so bile žrtve spolnih napadov, je Nobelov odbor zapisal na Twitterju.Poleg tega je 63-letni Mukwege že večkrat obsodil nekaznovanost množičnih posilstev. Kritiziral pa je tudi vlado DR Konga in druge države, da niso storile dovolj, da bi ustavili uporabo spolnega nasilja nad ženskami kot strategije in orožja v vojni.Muradova medtem javno govori o zlorabah pripadnikov skrajne skupine Islamska država, katerih žrtev je bila tudi sama. Kot so dodali, je 25-letnica pri tem pokazala izjemen pogum.Nobelovemu odboru še ni uspelo vzpostaviti stika s prejemnikoma nagrade, vredne devet milijonov švedskih kron (870.000 evrov). Prejela naj bi jo na tradicionalni slovesnosti 10. decembra, na obletnico smrtiLani je nagrado dobila mednarodna kampanja za jedrsko razoroževanje Ican.Objave letošnjih Nobelovcev so se začele v ponedeljek, ko so sporočili imena nagrajencev za medicino. V torek so razglasili nagrado za izjemne dosežke na področju fizike, v sredo pa dobitnike nagrade za kemijo. Prihodnji ponedeljek bo kot zadnja na vrsti Nobelova nagrada za ekonomijo. Nagrajenca za književnost letos zaradi spolnega škandala v Švedski akademiji izjemoma niso razglasili.