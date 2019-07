Njihova povprečna plača je 3.300 evrov

NÜRNBERG – Nemci se lahko pohvalijo z bolj polnimi denarnicami. Povprečni bruto dohodek delavcev v največjem gospodarstvu v območju evra se je leta 2018 v primerjavi z letom prej povečal za tri odstotke. Povprečna bruto plača je tako lani dosegla 3.304 evre, potem ko je bila v letu 2017 pri 3.209 evrih, je ta teden objavila nemška agencija za delo.



V agenciji so razloge za zvišanje pripisali višjim plačam ter zvišanju števila kvalificiranih delavcev, ki na splošno tudi bolje zaslužijo. Izobrazba se izplača Sodeč po najnovejši statistiki, se izobraževanje izplača, saj so zaposleni z univerzitetno izobrazbo v lani zaslužili 5.113 evrov bruto na mesec, medtem ko je povprečna bruto plača zaposlenih brez formalne izobrazbe znašala 2.461 evrov bruto.



Razkorak med bruto plačami žensk in moških v Nemčiji pa ostaja. Medtem ko je bila povprečna bruto plača žensk v letu 2018 3.014 evrov, je moških 3.468 evrov. Pri nas skoraj pol manj V Sloveniji so zadnji podatki, ki jih vodi državni statistični urad, dostopni za maj. Tedaj je povprečna bruto plača slovenskega delavca znašala 1.728,12 evra oziroma 1.113,88 evra neto.