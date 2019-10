Neverjetno odkritje: največ satelitov ima Saturn

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Doslej je za planet z največ lunami veljal Jupiter.

Znanstveniki so v ponedeljek sporočili, da so odkrili dvajset doslej neznanih lun okoli Saturna, ki je tako postal planet z največ sateliti v našem Osončju in prehitel Jupiter. Z novoodkritimi lunami ima 82 spremljevalcev, Jupiter ima 79 naravnih satelitov in je od konca 90. let veljal za planet z največ lunami.Nove Saturnove lune so majcene – vse imajo v premeru pet kilometrov ali manj. Sedemnajst jih je v retrogradnih orbitah, kar pomeni, da se premikajo v nasproti smeri kot planet, kar je pri naravnih satelitih relativno redko. Sedemnajsterica je del Nordijske skupine: skupine 29 doslej znanih satelitov, ki so bili verjetno nekoč večje lune, na manjše dele pa so razpadli v nekem katastrofalnem vesoljskem trku. Od preostalih treh novoodkritih planetov sta dva del Inuitske skupine, eden pa del Galske, obe skupini sta najverjetneje prav tako nastali v trkih. Dve od teh lun potrebujeta dve leti, da obkrožita planet.»Take skupine oddaljenih lun vidimo tudi okoli Jupitra,« je povedalz znanstvenega instituta Carnegie v Washingtonu DC, vodja ekipe, ki je odkrila nove lune. »To kaže na silovite trke med lunami v Saturnovem sistemu oziroma z zunanjimi objekti, kot so asteroidi ali kometi, ki so leteli mimo,« je dodal in še, da je bilo odkritje seveda zelo vznemirljivo: »Lune so daleč od planeta.«Znanstveniki so jih našli s pomočjo teleskopa Subaru na Havajih, na Mauna Kea, uradnih imen še nimajo. Sheppard in njegova ekipa so vse zainteresirane pozvali, naj predloge sporočijo prek twitterja na račun @SaturnLunacy, če se boste odzvali, ne pozabite pripisati ključnika #NameSaturnMoons. Glede na obstoječo konvencijo o poimenovanju Saturnovih lun naj bi imena teh naravnih satelitov izvirala iz nordijske, galske ali inuitske mitologije.No, znanstveniki menijo, da so nove lune nastale potem, ko se je Saturn že oblikoval kot planet. V zgodnjem obdobju, ko je bil velik oblak plina, ki se je počasi kondenziral okoli središča gravitacije, bi majcene lune, kakršne so te zdaj odkrite, zagotovo zaradi trenja s plini upočasnile svojo rotacijo in bi pristale v jedru planeta.