Necepljeni otroci v šoli: kazen 500 evrov

RIM – Meseci pregovarjanj na državni ravni so dobili epilog: italijanskim otrokom bodo zavrnili vstop v šolo, če ne bodo cepljeni.

Mlajši od šest let: zavrnitev ali izključitev Italijanski zakon določa, da morajo biti otroci pred vstopom v vrtec ali šolo obvezno cepljeni za nekatere nalezljive bolezni, kot so ošpice ali mumps. To morajo starši dokazati s knjižico o cepljenju. Tisti, ki vrtcem in šolam tega dokumenta ne bodo predložili, bodo kaznovani z do 500 evri. Pa ne samo to, mlajše od šestih let lahko šola zavrne za vstop v vrtec ali šolo, medtem ko tistih od šest do 16 let ne sme zavrniti.



Starši so morali dokumente v ustanove dostaviti do 10. marca.



Italijanski mediji poročajo, da se vsaka regija po svoje sooča s tem zakonom. V Bologni so poslali pismo o »suspenzu« iz vrtca oziroma šole približno 300 staršem. Skupno dokumenta o cepljenju ni posredovala približno 5000 otrok.

Precepljenost v Sloveniji: več kot 90-odstotna V Italiji je sicer precepljenost pod 80 odstotki, nova želja pa je 95 odstotkov. V Sloveniji je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje precepljenost predšolskih otrok proti ošpicam, mumpsu in rdečkam več kot 90-odstotna (podatki za šolsko leto 2017/18).



V Sloveniji je cepljenje že dolgo obvezno, za odklanjanje ali onemogočanje obveznega cepljenja pa so odrejene denarne kazni od 42 do 1000 evrov, a so te le malokrat izrečene. Po podatkih zdravstvenega inšpektorata le nekaj deset na leto.