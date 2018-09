Ne dotikajte se: v Jadranu se je pojavilo smrtonosno bitje

Portugalska galija, imenovana tudi portugalska ladjica, ki spada v skupino ožigalkarjev, a ne gre za meduzo, se je v zadnjih tednih pojavila na italijanski obali Jadranskega morja med mestoma Pescara in Bari. Zaradi svojega videza privlači pozornost plavalcev, zlasti tistih mlajših. A previdno.



»Živi v morju in doseže velikost od 28 do 30 centimetrov, a ljudem lahko zada strašne bolečine. Natančneje, lahko povzroči srčni napad in zato tudi smrt,« piše Glas Istre.



Italijanski mediji medtem poročajo, da je portugalska ladjica, z latinskim imenom Physalia physalis, tropska morska vrsta, ki je lahko smrtonosna. Strokovnjaki že opozarjajo ljudi, naj se takoj odmaknejo, če jo vidijo. Pred nekaj leti je bil namreč v Italiji zabeležen smrtni primer. Umrla je neka plavalka, ki jo je zbodla ta žival.