Ne boste verjeli, koliko piva se je spilo na Oktoberfestu

MÜNCHEN – Zaradi toplega vremena je Oktoberfest letos obiskalo 100.000 ljudi več kot lani. Letos so spili toliko piva kot lani, poraba brezalkoholnih pijač pa se je glede na lani povečala za 10 odstotkov. To je morda tudi posledica tega, da so se brezalkoholne pijače, kot so limonada in gazirane pijače, letos v povprečju pocenile glede na lani. Litrski vrček piva pa se je v povprečju podražil za več kot tri odstotke in je bilo treba zanj odšteti od 10,80 do 11,50 evra.



Organizatorji izpostavljajo tudi podatek, da je število kaznivih dejanj letos za 10 odstotkov nižje kot leta 2017. Kljub temu je na letošnjo prireditev, ki se je začela 22. septembra, senco vrglo prav nasilje: eden od obiskovalcev je namreč umrl zaradi udarca v glavo, ki ga je utrpel v pretepu. Prireditev, ki velja za enega od simbolov Nemčije, izvira iz zabave ob poroki bavarskega kralja Ludvika I. 12. oktobra 1810. Kasneje so jo premaknili na zgodnejši čas, ko je vreme v bavarski prestolnici običajno lepše, ime pa je ostalo. Od leta 1810 Oktoberfesta niso pripravili le 24-krat. Odpovedali so ga v času obeh svetovnih vojn, med epidemijo kolere in v obdobju hiperinflacije v dvajsetih letih prejšnjega stoletja.