Največji mrk v zgodovini: sesul se je facebook, ste imeli težave?

Mnogi ljudje v Evropi in ZDA so imeli težave pri dostopu do facebooka in pri uporabi instagrama, messengerja in whatsappa. Facebook je že potrdil, da je to težav res prišlo in da so po 10 urah odpravili nepravilnosti. »Težave niso bile posledica hekerskega napada, ampak so nastale med posodabljanjem, kar je vplivalo na naše nastavitve.«Največ uporabnikov je imelo težave s prijavo in objavljanjem vsebin na svojih profilih. Facebook ima več kot 1,35 milijarde aktivnih uporabnikov in je s tem največje spletno družbeno omrežje na svetu. Leta 2010 ustanovljeni in danes hitreje rastoči Instagram, ki ga je Facebook kupil leta 2012, pa šteje več kot 300 milijonov aktivnih uporabnikov. Na twitterju so hitro razširili komentarji, da je to vsesplošna katastrofa in da mnogi zaradi te novice ne bodo mogli zajtrkovati.Zadnje daljše tehnične motnje na facebooku so bile septembra lani, ko je bil nedostopen 15 minut.