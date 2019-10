Največja zmaga Hillary Clinton

Vsi so jima pripisovali propad

Delo sta posvetili pogumnim ženskam.

Škandal Lewinsky jo še vedno spremlja.

Da je pogumna, ne more zanikati nihče. Od prve dame do senatorke, zunanje ministrice ter dvakratne kandidatinje za predsednico ZDA, ki jo je nazadnje povozil zdaj osovraženije v karieri doživela številne vzpone in padce, a kljub temu obdržala pokončno držo in ponos. Največjo bitko pa je bila doma, priznava Clintonova, ki je s hčerkospisala knjigo o drznih ženskah: The Book of Gutsy Women.Pogumne ženske, ki so nas navdihnile, se postavile zase, kljubovale okolici in odlično opravile svoje delo, so tiste, po katerih se zgledujeta mati in hči, čeprav sta tudi avtorici sami že velik navdih mnogim. A čeprav sta kot odrasli ženski dosegli zavidljive uspehe, sploh Hillary se redno uvršča na sezname najvplivnejših žensk na svetu, je nekdanja prva dama ZDA največjo preizkušnjo doživela prav v obdobju, ko je bil njen mož predsednik ZDA in ko je svoje življenje podredila njegovim ambicijam, se spominja.Škandal, ki je sledil razmerjus pripravnico, je zamajal temelje ameriške demokracije, Bele hiše in statuta predsednika ZDA, a zlasti njunega zakona, danes pojasnjuje Hillary in priznava, da je bilo reševanje njune zveze največji podvig v njenem življenju.»Potrebovala sem veliko poguma, da sem ostala v razmerju, ki so mu vsi pripisovali propad, zato je to moja največja zmaga,« danes pravi Clintonova, ki je o boleči izkušnji spregovorila že v biografiji leta 2003. Spoznanje, da ji je mož lagal, ji je posrkalo ves zrak iz pljuč, njegovo vztrajno opravičevanje ni neznosne bolečine niti malo ublažilo.»Pogosto sem se spraševala, zakaj sva ostala skupaj,« se spominja Hillary. »A kako naj upravičim svojo neomajno ljubezen do njega, ki ne jenja že desetletja? Vem samo to, da me nihče ne razume kakor on, nihče me ne zmore nasmejati tako kot on. Po vseh teh letih je zame še vedno najzanimivejši moški, kar sem jih kdaj spoznala. Z njim želim dočakati jesen življenja. Takrat sva oba sklenila, da bova rešila najin zakon z ljubeznijo, ki nama je še preostala, in čudovitimi spomini na skupna leta. Zavedala sem se tudi, da Chelsea ne bom zmogla sama vzgojiti tako, kakor bi to zmogla skupaj z Billom.«Afera Lewinsky se nikoli ni povsem polegla; zakonca Clinton je omadeževala za vedno, tako tudi Lewinskyjevo, ki se je v medijski gonji celo preselila čez lužo in si tam ustvarila življenje. No, zdaj sodeluje pri snemanju serije o odmevnem škandalu, tako da bo zgodba nedvomno dobila nove dimenzije, da je afera še vedno živa, pa skrbi tudi gibanje #Jaztudi, ki je nekdanjega predsednika postavilo ob bok moškim, ki zlorabljajo svojo moč. Na afero Lewinsky pa je Hillary zelo rad opomnil tudi njen nekdanji tekmec Trump, čeprav ima tudi sam kar veliko masla na glavi, ko gre za nezvestobo.