Največ mrtvih v ZDA, oglasila se je Melania Trump 

V ZDA največ smrtnih žrtev covida-19

Do zdaj so po svetu potrdili 2,331.318 primerov okužbe z novim koronavirusom, od tega 1,151.820 v Evropi, ki je najhuje prizadeta celina v pandemiji. Za covidom-19 sta doslej umrla skupno 160.502 človeka, v Evropi je ta bolezen zahtevala 101.398 življenj.



Med državami so sicer največ smrtnih žrtev covida-19 našteli v ZDA, in sicer 39.090.

Prva dama ZDAAmeričanom svetuje, naj v pandemiji koronavirusne bolezni 19 v javnosti uporabljajo zaščitne maske, kot priporoča ameriški center za nadzor in preprečevanje nalezljivih bolezni.Ob tem v sobotnem tvitu opozarja, da uporaba zaščite za obraz ni nadomestilo za ustrezno medsebojno razdaljo.Soproga ameriškega predsednika je ob tem objavila fotografijo sebe z zaščitno masko.