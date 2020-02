Najina ljubezen je kot dunajski valček

Biti žena rockerja verjetno ni mačji kašelj, saj je njihovo življenje precej razgibano. Se je bilo težko privaditi na možev ritem? Petra: Sploh ne. Takoj ko sva se malce bolje spoznala, sem sprejela njegov način dela in se mi ni bilo težko prilagoditi, čeprav je glasbenikov vsakdanjik precej drugačen od običajnega. Vse je obrnjeno v nasprotno smer, ko se jaz zbudim za v službo, on šele dobro zaspi, ker je imel koncert na drugem koncu Slovenije. Še najbolj pestri so vikendi zaradi številnih nastopov, a zato veliko bolje izkoristiva in ceniva tiste dneve, ko sva lahko skupaj. Se pa z veseljem odpravim na njegov koncert, še posebno za valentinovo. V navadi je, da so moški osvajalci. Je bil Miki tisti, ki je dal pobudo in prvi pristopil? Petra: Ne. (smeh) Malce se je držal nazaj.Miki: V tem primeru sem se prvič znašel v podrejenem položaju, čeprav zagovarjam tezo, da je moški lovec, ženska pa na koncu privoli ali ne. Pri naju je bilo precej drugače in zakomplicirano. Takrat še nisem bil dovolj samozavesten in niti pomislil nisem, da bi lahko bil všeč takšni lepotici. Bila je prehuda zame in ji sploh nisem verjel, da se je zagledala vame, in ravno ta moja zadržanost je pri njej zanetila še večji plamen.Petra: Nisem bila vajena, da se moški ustraši. K sreči se ni dolgo upiral in je hitro steklo, ker sem vzela stvari v svoje roke in nakazala, da si želim globlji odnos. Vztrajnost se mi je obrestovala. Je šlo za ljubezen na prvi pogled? Miki: Takoj me je odneslo v vesolje in ne vem, kaj se je v tistem trenutku dogajalo na zemlji. Čisto sem šel v rože, da me je sploh opazila. Bila je kot punčka iz izložbe. Celoten paket.Petra: Bežno sva se poznala že od prej, ampak me je neka nevidna sila strašansko pritegnila. Privlačil me je z vsem svojim bitom in nemudoma sem vedela, da je on pravi. In prav seksi ga je bilo opazovati, kako spreten je bil na bas kitari. (nasmešek) Že 26 let sta nerazdružljiva. Kako ohranjata ogenj v dolgoletnem razmerju? Miki: Tako da imam jaz vedno zadnjo besedo, ko rečem – da, draga. Prišla sva do tega, da je najina ljubezen oziroma življenjska zgodba obarvana z nešteto odtenki. Ne živiva v črno-belih niansah, ampak uživava v celotni paleti. Tudi v sivi, če se kdaj prikrade med naju.Petra: Predvsem nama ni nikoli dolgčas. Letos bova praznovala 24. obletnico poroke in za skupno dobro si je treba predvsem zaupati. Delujeta kot odlično uigran dvojec. Pri katerih stvareh se težje uskladita in je potrebnega več prilagajanja? Miki: Pri hišnih opravilih. Nikakor ne najdem pravega tajminga, kdaj odnesti smeti. Naj se še tako trudim, vedno jih nekdo odnese pred mano.Petra: Moram dodati, da je moj mož res pridna gospodinja in nas vsak dan pričaka s kosilom. Ko s hčerko prideva domov, se usedeva in pojeva, saj vedno kaj okusnega skuha. Od kod strast do kuhe? Miki: Rad preizkušam različne okuse in včasih mi kaj posebno dobro uspe, da razveselim svoje jedce, ki nato zahtevajo, da tudi naslednjič pripravim isto jed. To pa je žal nemogoče, saj večinoma eksperimentiram. So pa tudi dnevi, kakršen je današnji, ko sem vse skupaj malce preveč solil, ampak nihče si ni upal reči, da je bilo preslano.Petra: Kritizirati ga pa ne smemo preveč, ker potem zna biti malce užaljen. Smo se naučili ubrati ravno pravšnjo mero, da nam ne zabrusi, naj si naslednjič kar sami skuhamo. (smeh) Kako bi opisala vajin odnos? Miki: Če se izrazim v plesnem žargonu, je najin zakon nekakšen dunajski valček. Jaz vodim, vsaj mislim si, da je tako, v resnici pa je ona glavna, čeprav ustvarja občutek, da sem jaz tisti, ki narekuje tempo in smer. Lebdiva nad plesiščem, ki traja že 26 let, in zaobjameva celoten prostor. Tudi dol greva včasih, da se potem lažje povzpneva navzgor.Petra: Hitro bi nama postalo dolgočasno in samoumevno, če bi bilo vse idealno. Pomembni sta pretočnost in predanost drug drugemu. Se je življenje po rojstvu otrok spremenilo in so se strasti ohladile ali sta našla rešitev za premostitev začetne krize, o kateri pogosto tožijo mladi starši? Petra: Seveda se malce spremeni, saj imaš drugačen ritem in se je treba precej hitro prilagoditi novim okoliščinam. Vendar sva oba otroka vključevala v vsak segment najinega življenja. Pri tem pa nisva pozabila na naju in sva našla čas zase.Miki: Z odraščanjem otrok začneš tisti čas, ki si ga prej namenil sebi, usmerjati vanje. Tako sin kot hči sta športno zelo aktivna in med treningi izkoristiva trenutke za druženje. To je najin kakovostni čas, ki se mu ne odrečeva. Moraš se naučiti uživati, da ne gledaš le nase, ampak tudi na otroke, in se znaš veseliti v vsem, kar jih osrečuje.Petra: Z navdušenjem ju spremljava na tekmah, ampak se zaradi njunih obveznosti ne odpovedujeva najinim užitkom. Miki se bo marca prelevil v pravega plesalca, s čimer boste tudi vi, Petra, veliko pridobili, saj vas bo po šovu Zvezde plešejo še spretneje vrtel na plesišču. Kako bi ga opisali kot plesalca? Petra: Je strasten in vem, da bo pravi zabavljač. Prepričana sem, da bo stvar vzel zelo resno, čeprav za zdaj ne daje takšnega občutka. V tej luči ga sicer še ne poznam, ampak notranji glas mi pravi, da me bo pošteno presenetil. In ravno to je čar dolgotrajnih zvez, ko te partner po toliko časa še vedno zna presenetiti. Že to, da stopi iz svoje cone udobja, je velik napredek in ponosna sem nanj, da se je odločil za tako zahtevni projekt. Imate kakšne pomisleke glede na to, da bo s profesionalno plesalko moral uprizoriti strastne trenutke v dvoje? Ples je po nekaterih razlagah vertikalna projekcija horizontalnih želja. Petra: Prav nobenih zadržkov nimam do tega, da bo plesal z drugo žensko. Tako kot jih nimam v njegovem poklicu, jih tudi pri odnosu do profesionalne plesalke ne mislim imeti. Gre za zaupanje in ne nameravam mu oteževati že tako napornih treningov. To je del posla in tudi jaz imam svoje delo, kjer delam z moškimi, in bilo bi zelo nepošteno do partnerja, če bi gojila nezaupanje. Nikoli nisem bila ljubosumna.Miki: Tudi jaz se ne bi izpostavljal skušnjavam, če bi vedel, da moja draga trpi zaradi tega. Je precej inteligentna ženska, četudi je svetlolaska (nasmeh), in me bere kot knjigo.Petra: Pri plesu se morata s soplesalko začutiti, saj če ni prave povezave med njima, ne moreš pokazati vsega, kar znaš. Pogosto je pritisk iz okolja tisti, ki dodatno otežuje tovrstne podvige. Petra: Tega sem se že navadila, ker me nenehno sprašujejo, kako vse to prenašam, ali ne razmišljam, da me lahko prevara. Le zakaj bi?! Tudi tisti, ki dela v službi od osmih do štirih, lahko vara ženo. Prav nobenega pomisleka nisem imela, kajti brez iskrenega, odprtega odnosa bi težko zdržala skupaj toliko časa. Gre za medsebojno spoštovanje, ki je močnejše od vseh predsodkov. Tomaž Mihelič, foto Dejan Javornik, Ana Gregorič