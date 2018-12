Najdražja okrasna riba na svetu je koi

Dražba je bila zelo napeta.

Na Japonskem so za 1,58 milijona evrov prodali okrasno ribo koi po imenu S Legend. S tem so postavili rekordno ceno, prejšnja rekorderka je bila prodana za 175.000 evrov.Riba S Legend je dolga 101 centimeter in pripada zelo cenjeni podvrsti kohaku, po ogorčenem boju na dražbi na ribji farmi v Hirošimi pa jo je kupila gospas Tajvana. Riba je samica, ki je zmagala v lanski prestižni ribji reviji Japan Koi, letos pričakujejo, da bo zmagala še drugič zapored. Ljubitelji zlatih in dekorativnih rib z vsega sveta se odpravljajo v Hirošimo, da bi občudovali to žival. »To je rekordna cena za eno samo ribo koi,« je povedal strokovnjak. »S 101 centimetri dolžine je zelo velik primerek podvrste kohaku. Vsi ljubitelji so vznemirjeni, ker so jo prodali za neverjetno ceno. To je noro!«Nova lastnica S Legend je zelo premožna in velika ljubiteljica rib. Njena dragocena pridobitev bo seveda imela potomce, saj izleže do 500.000 jajčec, a bodo enako kakovost priznali le 5000 potomcem. Japonska je največji pridelovalec rib koi, leta 2016 je ta panoga prinesla več kot 30 milijonov evrov dobička. Kot zanimivost velja omeniti, da imajo Japonci tudi rekord za najdražjo prodano mrtvo ribo – to je bil 222-kilogramski modroplavuti tun, ki so ga prodali za 1,23 milijona evrov.