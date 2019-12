Najdragocenejša zbirka viskijev na prodaj

Steklenice viskija je zbiral več kot dve desetletji.

Ljubitelji viskijev bodo v prihodnjem letu resnično lahko prišli na svoj račun: tisti, ki so za dragoceno pijačo pripravljeni globoko seči v žep, bodo lahko izbirali med kar štiri tisoč steklenicami, ki bodo po pričakovanjih skupno iztržile približno deset milijonov evrov.Že nekatere posamične so vredne dober milijon, predvsem tiste iz znamenite destilarne Macallan, zbirka pa je bila v lasti, pokojnega ameriškega poslovneža iz Kolorada in nekdanjega lastnika velikana Pepsi; njegov dedek je 1936. ustanovil blagovno znamko priljubljene gazirane pijače, njegov oče jo je prevzel, on pa jo je 1988. prodal podjetju PepsiCo. Gooding je umrl 2014. za kožnim rakom, leta in leta pa si je prizadeval ustvariti popolno zbirko viskijev, ki jih je naravnost oboževal. Prav zavoljo iskanja dragocenih steklenic je prepotoval ves svet in obiskal vse najuglednejše destilarne, kot so Macallan, Bowmore, Springbank, Stromness in Dallas Dhu. In zbral več kot 3900 steklenic, ki jih je shranil v ustrezno vzdrževani kleti (ki ji je rekel kar pub) svojega razkošnega doma v Koloradu, zbirka viskijev pa velja za največjo in najdragocenejšo na svetu.Med drugim vsebuje Macallanov šestdesetletni fine and rare, pa šestdesetletni valerio adami in petdesetletni lalique six pillars iz iste destilarne. »To je bila Richardova velika strast, z zbirko se je ukvarjal več kot dve desetletji,« je povedala vdova. »Oboževal je tako raziskovanje kot okušanje, nakupovanje, dražbe, urejanje kleti, predstavitve posebnim gostom ... Zelo vesel je bil, ko je kupil steklenico, o kateri je sanjaril že leta. Iz vsake destilarne na svetu si je želel vsaj en primerek, najraje pa je imel Bowmore; black bowmore si je tudi sam največkrat natočil v kozarec.«Dražba bo februarja in aprila, so sporočili iz škotske avkcijske hiše Whisky Auctioneer, kjer poudarjajo, da gre za zbirko brez primere, in vabijo poznavalce in premožne navdušence z vsega sveta.