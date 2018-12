Najdaljša noč v kopalkah

Spektakularni ognjemet priredijo v Hongkongu.

Verjetno ni kraja, kjer ne bi v novo leto vstopili z ognjemetom, čeprav morda nikjer tako spektakularno kot v Hongkongu, kjer nebo razsvetli koreografija svetlobnih laserjev, LED-žarkov in raket. Podoben spektakel priredijo v Sydneyju, kjer ob polnoči v z raketami ožarčeno nebo zre več kot milijon ljudi. Nam bližja je škotska novoletna ekstravaganca, ki jo v Edinburgu praznujejo kar tri dni; 30. decembra začnejo s procesijo z baklami, za silvestrovo pa ognjemet osvetli nebo nad edinburškim gradom.Eno najbolj množičnih silvestrovanj na prostem v Evropi je v Berlinu, kjer na 2,5 kilometra dolgem odseku do treh zjutraj ob glasbi in laserskem šovu poplesava milijon veseljakov. Še dlje, do šeste jutranje ure, pozdravljajo novo leto v Barceloni, tam na trgu v središču mesta, na Plaça de Catalunya, večtisočglava množica na sredino trga ob polnoči zmeče (verjetno že prazne) steklenice penine. Če pa vas mika v leto 2019 odskakati ob elektronski glasbi, boste terno zadeli z Amsterdamom in njegovo razvpito zabavo Awakenings, na kateri se vsako leto zvrsti kup mednarodno priznanih didžejev, ki vas bodo držali pokonci do poznega jutra.Če vas žeja po zabavi na plaži, s Tajsko ne boste zgrešili nikoli, a najbolj divja med njimi je najbrž prav za novo leto na tajskem otoku Koh Phangan, razvpitem po žurih ob polni luni. Tam do jutra nazdravljajo na plažah Sunrise Beach in Haad Rin. Precej razgreto in tudi precej bolj množično pa bo na sloviti plaži Copacabana v Riu de Janeiru v Braziliji, kjer se lahko pridružite dvema milijonoma ob zvokih sambe in polnočnem ognjemetu. Še namig: ob kopalkah si nadenite nekaj belega, saj naj bi vam bila tako sreča v prihodnjem letu naklonjena. Podobno vroče, s pogledom na morje in mivko pod stopali, lahko zakorakate v novo leto v indijski Goi, z največjim in najglasnejšim silvestrovanjem na plaži Anjuna.