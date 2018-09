Najbolj prijaznemu plačali počitnice

Hišnik se je po desetletju vrnil domov.

Z ženo sta praznovala obletnico poroke.

Priljubljeni hišnik univerze v Bristolu v Angliji je bil na več kot zasluženem dopustu na Jamajki, ki so ga z donacijami plačali študenti. Na začetku leta je eden izmed študentov o hišnikuna strani univerze na facebooku zapisal, da je najprijaznejši človek, kar jih je srečal.Vsakemu, ki je bil slabe volje, je svetoval, naj ga obišče, ker ga bo v minuti ali dveh nasmejal. Kmalu po objavi so začeli zbirati sredstva, da bi mu omogočili, da bi po skoraj desetletju spet obiskal svojo družino na Jamajki.Več kot 230 ljudi je prispevalo denar in Hermanu so izročili 1700 evrov.Hišnik je bil povsem nepripravljen na veliko darilo in je od presenečenja zajokal, ko so mu junija predali denar in povedali, čemu je namenjen. Hišnik se je 18. septembra javil študentom in sporočil, da sta z ženo obiskala luksuzno letovišče s petimi zvezdicami ter praznovala 23. obletnico poroke, nato pa odpotovala v Kingston na obisk k družini. Vsem se je iskreno zahvalil za neverjetno darilo.