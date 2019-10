Nad štedilnikom je viselo šest milijonov

Slika, ki je visela v kuhinji ženske, stare okoli 90 let, je dolgo pogrešana mojstrovina florentinskega mojstra Cimabueja, trdijo poznavalci. Delo, na katerem je upodobljena množica, ki zasmehuje Jezusa, je del serije slik s konca 13. stoletja, odkrili pa so ga v mestu Compiegne, severno od francoske prestolnice Pariz. Prihodnji mesec, 27. oktobra, ga bodo prodali na dražbi, zanj pa naj bi iztržili približno šest milijonov evrov.



Da na steni visi tako dragoceno delo, lastnica menda ni vedela, prav tako ne njena družina, prepričani so bili, da gre za rusko ikono brez večje vrednosti. Ko se je lastnica junija letos odločila preseliti in prodati hišo, so prišli cenilci pogledat, ali je kje kaj dragocenega. »Takoj ko sem vstopila, sem zagledala sliko,« je dejala Philomène Wolf. »Redko vidiš kaj tako kakovostnega, a nisem pomislila, da je Cimabue.« Delo je odnesla strokovnjakom v prepričanju, da ga bodo ocenili na največ 300.000 evrov.

No, strokovnjaki poudarjajo, da avtorstvo nikakor ni sporno; to so potrdili tudi z nekaj analizami, med drugim z infrardečo svetlobo, s katero so iskali podobnosti z drugimi deli italijanskega slikarja, znanega tudi kot Cenni di Pepo. Gre za del poliptiha – večje slike, razdeljene na več manjših delov –, ki prikazuje Jezusa, tudi njegovo križanje; delo je iz leta 1280.

Na Cimabuejevo delo je v veliki meri vplival bizantinska umetnost, slike so na topolovem lesu. In prav les, pravi poznavalec Eric Turquin, je nakazoval, da gre za original. »Sledimo lahko tunelčkom, ki so jih naredili črvi,« je dejal in še, da so podobni tistim, ki so jih našli v drugih delih poliptiha. »Gre za isto sliko.« Dva druga prizora iz poliptiha je mogoče videti v londonski narodni galeriji in muzeju Frick Collection v New Yorku. Le 11 slik na lesu pripisujejo Cimabueju, nobena pa ni podpisana.