Na zunanjem ministrstvu ne vedo, kaj bo: Odločajo japonske oblasti

Na ladji za križarjenje Diamond Princess, ki je zaradi koronavirusa iz Kitajske v karanteni v Jokohomi na Japonski, je že enajst dni v karanteni tudi šest Slovencev. Število okuženih na ladji se je v četrtek povzpelo na 218, slovenski državljani naj ne bi bili med okuženimi.Japonske oblasti so napovedale, da bodo nekatere potnike premestili v karanteno na kopnem, ali bodo med temi tudi slovenski državljani, ni znano. »Glede morebitnih premestitev bodo odločile japonske oblasti glede na situacijo na ladji. V primeru premestitev, bodo najverjetneje najprej premeščene starejše osebe in kronični bolniki,« pojasnjujejo na ministrstvu za zunanje zadeve.Ob tem so dodali še, da so slovenski državljani v stiku z našim veleposlaništvom v Tokiu. »Po zadnjih podatkih je stanje dobro, nimajo zdravstvenih težav in upoštevajo navodila, ki so jim posredovana.«