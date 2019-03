Na svetu so samo štirje

Enojajčni dvojčki so vedno tudi istega spola, pri semi-identičnih pa ni tako. FOTO: Guliver/getty Images

Večina zarodkov ne preživi

Čeprav na svetu živita le dva para semi-identičnih dvojčkov, pa so zdravniki v preteklosti že opazili ta nenavaden fenomen. Žal večina zarodkov, ki nastanejo iz ene ženske in dveh moških spolnih celic, ne preživi, proces deljenja je namreč veliko prezahteven. Običajni dvojčki nastanejo iz ene moške in ene ženske spolne celice. Pri dvojajčnih dvojčkih morata dve moški oploditi dve ženski spolni celici, za enojajčne pa je dovolj ena moška in ena ženska, ko je slednja oplojena, pa se razdeli na dva dela.

Avstralska brat in sestrica sta nastala, ko sta dve moški hkrati oplodili žensko spolno celico. FOTO: Guliver/getty Images

Prvi par te vrste dvojčkov se je rodil leta 2007, drugi pred štirimi leti, preostalih ne beležijo.

V Avstraliji sta se rodila izjemno redka brat in sestra, ki sta nastala iz enega jajčeca, ki pa sta ga oplodila dva spermija. Zdravniki so sprva mislili, da gre za običajna enojajčna dvojčka, a ko sta se zarodka dovolj razvila, da je bil viden njun spol, so presenečeni ugotovili, da je eden deklica in drugi deček, kar pa se pri enojajčnih dvojčkih ne more zgoditi, saj v tem primeru jajčece oplodi le eno semenčece in iz ene zigote nato nastaneta dva zarodka.In čeprav so enojajčni oziroma identični dvojčki redki, na vsakih 1000 otrok se rodijo trije, pa so semi-identični dvojčki še redkejši oziroma skorajda neobstoječi. Omenjena Avstralca sta stara že štiri leta, pa zdravniki po svetu od njunega rojstva še niso zabeležili primera, ki bi bil podoben njunemu. Edini drugi par te vrste dvojčkov pa se je rodil leta 2007.Da se vse skupaj zdi še večji čudež narave, poskrbi dejstvo, da sta semi-identična dvojčka nastala povsem naravno. Dve semenčici njunega očeta, eno je nosilo kromosom X, drugo Y, sta bili enako hitri in enako močni, da jima je istočasno uspelo oploditi jajčece in nastala sta brat in sestra, ki si delita identični kopiji maminega genskega zapisa, a le 78 odstotkov očetovega.Deklici so zdravniki, ki dvojčka zavzeto spremljajo že vse od njunega rojstva, sicer že morali odstraniti jajčnike, saj je obstajala zelo velika nevarnost, da bi zbolela za rakom. »Kmalu po rojstvu smo opazili, da so začele na njenih jajčnikih nastajati spremembe, ki so nas zaskrbele. Nekaj časa smo jih opazovali, in ko ni bilo nič bolje, smo se s težkim srcem odločili, da jih odstranimo,« je pojasnil doktorz univerze za tehnologijo v avstralskem Queenslandu.Na očeh imajo tudi dečka, s katerim pa je za zdaj vse v redu. »Tudi na malčku izvajamo teste in spremljamo njegov razvoj, a razen omenjenih zapletov pri deklici sta oba zdrava in res lepa otroka,« je še dodal Gabbett.