Na pomoč, kače v vrtcu Ciciban

MAKARSKA – V vrtcu Ciciban v Makarski, na dvorišču katerega so pred kratkim opazili leglo kač, so angažirali lovca na kače. Gre za Darka Karamazova iz Slavonije, ki je prejšnjo nedeljo že pregledal dvorišče. Na njegovo presenečenje ni bilo opaziti niti ene kače, pripoveduje ravnateljica.



Takoj po opaženju je vrtec izvedel določene ukrepe, zaradi katerih so si kače morebiti zatočišče poiskale na drugem dvorišču. Med drugim so z dvorišča preventivno umaknili pnevmatike in visoke rastline, prihodnje leto pa napovedujejo tudi delavnico o kačah.



Eno od kač so uspešno fotografirali še pred prihodom strokovnjaka. Ugotovili so, da je šlo za nestrupeno.