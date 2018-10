Na podzemni zaprli vsa okenca

Minili so tudi časi, ko si le prišel do znamenitosti ter v vrsti počakal na ogled.

V Londonu se kaže, da bodo morali biti potniki vedno bolj samostojno organizirani in vešči spletnih rezervacij.

Avtomatizacija in rezervacija

Poleti se lahko sprehodite po kraljičinih sobah in vrtu, a rezervirajte vstopnice in se pripravite na čakanje in rentgenski pregled.

Obeta se nam potovanje brez potnega lista, za identifikacijo bo le naš obraz.

Že na beneškem Marcu Polu nas usmerijo k avtomatiziranim samopostrežnim e-kabinam, ki uporabljajo tehnologijo za prepoznavo obraza za preverjanje podatkov s čipa biometričnega potnega lista. Na Gatwicku se sicer odločimo, da se bomo z istim postopkom izognili dolgim vrstam pred klasičnimi okenci, a kljub temu se ob skeniranju obraza ne moreš izogniti nelagodju ob pomisleku, ali popolna tehnikalizacija vodi tudi v popolni nadzor in zlorabe.Na britanskih letališčih sicer poleg tega za easyJetom, začetnikom samostojnega check ina, tudi pri British Airways poskusno prelagajo postopke na potnike, za zdaj le na Heathrowu. V prihodnosti se nam tako menda obeta popolna avtomatizacija v letalskem prometu s končnim ciljem potovanja brez potnega lista – za identifikacijo bomo uporabljali le svoj obraz.Ko stopimo v sistem podzemne železnice, opazim, da so zaprli vsa okenca za pomoč potnikom. Osebje je zdesetkano, pri vsakem nizu vratc za vstop in izstop stoji en sam uslužbenec, ki te usmeri k avtomatu, kadar naletiš na težavo. Če se ne znajdeš, ti pomaga, a je vidno preobremenjen, tako kot vse zdesetkano osebje, ki nadzoruje avtomatizacijo.Minili so tudi časi, ko si le prišel do znamenitosti ter v vrsti počakal na ogled. Če danes vstopnic ne kupiš ali rezerviraš po internetu, lahko ostaneš pred vrati, plačaš več oziroma čakaš neprimerljivo dlje. Sky Garden, priljubljen botanični vrt na strehi nebotičnika, imenovanega Walkie Talkie, lahko obiščete brezplačno, nikakor pa ne brez elektronske rezervacije.Vsak ponedeljek na svoji spletni strani odprejo prosta mesta, ki se bliskovito zapolnijo, zato jih moraš spremljati in biti na preži.Obisk Buckinghamske palače, ki je poleti delno odprta za javnost, kljub vnaprejšnjem nakupu kombinirane vstopnice za državne dvorane, kraljičino galerijo in hleve (42,30 funta), terja svoj čas.Tudi tisti z e-vstopnicami čakajo, a kdor plača več, ima prednost. Vse pa čaka temeljit varnostni pregled, primerljiv s tistim na letališču.Druga opaznejša sprememba so namreč strožji in pogostejši varnostni pregledi. Tudi v Britanskem muzeju, katedrali sv. Pavla, Towru, Shardu, Westminstrski opatiji, Churchillovem muzeju in podobno ti pregledajo torbo, nato pa njo in tebe pošljejo skozi rentgen, kar občutno podaljša vrsto tudi pred znamenitostmi brez vstopnine, ki so bile nekoč precej pretočne.A če so varnostni postopki zamudni, trgovine in restavracije krajšajo čakalne vrste s kleščenjem osebja in prelaganjem dela na uporabnika. V supermarketih je od desetih blagajn vsaj osem avtomatskih, v vse več restavracijah pa pri blagajni naročiš, plačaš in za mizo počakaš na brnenje pozivnika, ki sporoča, da pridi do pulta in odnesi svoje naročilo. Ki ga za zdaj še pripravljajo kuharji, če se bo tako nadaljevalo, pa se bo najbrž kmalu pojavila ideja, da bi si lahko tudi kuhali sami.