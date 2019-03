Kompaktno

Volkswagen je predstavil prenovljenega passata osme generacije, kompaktnega suva t-roc s 300 KM in novega tuarega z dizelskim motorjem V8 s 421 KM.

Škoda kamiq bo zagotovo našel nekaj kupcev tudi pri nas. FOTO: Gašper Boncelj

Električno

Pogled na ženevski avtosalon.

Suvajmo

Renault clia pete generacije bodo izdelovali tudi v Novem mestu.

11

milijonov evrov brez davka stane bugatti voiture noire.

Eksotika

Ženevski avtosalon je eden največjih avtomobilističnih dogodkov, na katerem je na ogled več kot 900 avtomobilov z vsega sveta, več kot 150 se jih predstavlja premierno. Glavni junaki letošnjega velesejma so suvi in električni avtomobili, seveda pa ne manjkajo avtomobili za široke množice, kot sta renault clio in peugeot 208, ki se odlično prodajata tudi pri nas, niti superluksuzni suvi in eksotični hiperšportniki.Poleti bo na ceste zapeljal novi renault clio pete generacije, ki ga bodo izdelovali tudi v Novem mestu. Oblikovno črpa od večjega megana in je prostornejši od predhodnika, ima menda največji prtljažnik v svojem razredu, znotraj pa je naphan s sodobno tehnologijo, kamor spada tudi digitalni kokpit. Poleg osnovnih turbobencinskih motorjev bo na voljo s hibridnim pogonom in kot priključni hibrid.Za slovenski trg bo zelo zanimiv peugeot 208, ki bo na voljo tudi v popolnoma električni različici, imenovani e-208, ki bo lahko z enim polnjenjem prevozila več kot 300 kilometrov, baterija pa se bo na superhitrih stokilovatnih polnilnih postajah v pol ure napolnila za 80 odstotkov.Audi je pokazal novi suv Q4 e-tron, od katerega si obeta, da bo njegov najbolje prodajani električni avto. Dva električna motorja bosta vozilo do stotice potisnila v 6,2 sekunde, prevozilo pa bo lahko do 450 kilometrov. Honda je predstavila mali električni mestni avtomobil, imenovan e prototype, ki bo konkuriral Nissanovemu leafu in BMW-jevemu i3. Kijin hibridni in priključni hibridni suv niro je dobil stilsko in tehnično nadgradnjo, pokazali pa so tudi električni koncept imagine, ki naj bi hodil v zelje ameriški Tesli. Mercedes je poleg novih ali prenovljenih modelov CLA, GLC in AMG GT R roadster pokazal še električni kombi razreda V z imenom EQV z dosegom nad 300 km.Volvov novi športni oddelek Polestar je predstavil petvratni električni suv polestar 2 s 402 »konjema« in skoraj 500 km dosega, zanimiv pa je bil tudi Volkswagnov koncept električnega buggyja, ki so ga navdihnili hroščasti buggyji iz 70. let prejšnjega stoletja. ID buggy, ki nima ne vrat ne strehe, je trenutno mišljen za dve osebi, verjetno pa bo dobil tudi štirisedežno različico.Alfa Romeo se je postavljala s priključnim hibridnim suvom tonale, ki je nekoliko manjši od razmeroma uspešnega stelvia, Seat oziroma njegov športni oddelek Cupra pa je v Ženevo pripeljal hibridni suv-kupe formentor, ki se bo začel prodajati prihodnje leto. Predstavila se je tudi Mazda CX-30, ki je bolj kupejasta in oglata kot CX3, Japonci pa poudarjajo, da naj bi kombinirala zmogljivosti bencinskega motorja z učinkovitostjo dizla in izpuhi CO2 pod 99 g/km. Električne mazde naj bi se predstavile šele na naslednjem ženevskem avtosalonu.Za slovenski trg bosta zanimiva tudi Škodina suva kamiq in vision iV. Prvi je najmanjši Škodin suv, ki bo imel precej privlačno ceno, na voljo pa bo z litrskim in 1,5-litrskim turbobencinskim ter 1,6-litrskim dizelskim motorjem. Drugi, ki je trenutno še koncept, pa je križanec med suvom in kupejem, ki bo kljub dejstvu, da bo to Škodin najdražji avto doslej, ponujal cenejšo alternativo luksuznim avtom, kot so jaguar I-pace, BMW X4 in mercedes GLC.Aston Martin je na lanskem ženevskem avtosalonu s futurističnim električnim konceptnim suvom vision napovedal oživitev še luksuznejše blagovne znamke Lagonda in letos je bil v Ženevi na ogled leta 2022 prihajajoči superluksuzni suv, imenovan preprosto all-terrain.Za konec poglejmo še malce bolj specialne avtomobile. Ferrari je prihrumel z F8 tributo, naslednikom legendarnega modela 488 GTB. Tributo ima 3,9-litrski motor V8, ki s pomočjo turbin razvije 710 konjskih moči, to vozilo do stotice ponese v manj kot treh sekundah, do dvestotice pa v 7,8 sekunde. Aston Martin je pokazal model 003, ki naj bi s hibridnim šestvaljnikom hodil v zelje McLarnu, Bugatti je grmel z unikatnim voiture noire (fr. črni avto) z božjastno ceno 11 milijonov evrov – brez davka. Precej cenejši (2,65 milijona evrov) je jubilejni model chiron sport 110 ans, izdelan ob 110-letnici te francoske družbe, na voljo pa bo le 20 primerkov.Pokazali so se tudi drugi superšportniki, kot so ginetta akula, hispano suiza carmen, pininfarina battista, Lamborghinijeva kabrioleta aventador SVJ roadster in huracan evo spyder, mercedes-AMG S65 final edition, piëch mark zero in puritalia berlinetta.