Na jugu Afrike odkrili kamen z najstarejšo risbo

Jama Blombos je prava zakladnica. FOTO: Reuters

Poslikava je stara približno 73.000 let.

Znanstveniki so na jugu Afrike našli najstarejšo znano risbo, ki je delo človeških rok. Risba na kamnu je stara 73.000 let, prikazuje pa črte, ki se križajo in so narejene z rdečim barvilom. Pravijo, da odkritje v jami Blombos spominja na znak za lestvico (lojtra – #). »Najdba je prvinski kazalnik sodobnega kognitivnega razmišljanja,« so pojasnil strokovnjaki. Obstaja vrsta starejših gravur, vendar naj bi bila ta prvi primerek abstraktnega risanja.Človeštvo uporablja okro, zemeljsko barvo iz gline, že najmanj 285.000 let. Arheologje pojasnil, da je bila slika, katere del je bila najdba, najverjetneje bistveno bolj kompleksna. »Grobo prenehanje črt na robu fragmenta nakazuje, da se je prvotni vzorec raztezal čez večjo površino.«Henshilwood, ki je vodja preiskave, je zaposlen na univerzi v Bergenu na Norveškem in dela tudi za južnoafriško univerzo v Witwatersrandu. Priznal je, da si njegova ekipa risbe še ne upa označiti kot umetnost, je pa zagotovo imela pomen za tistega, ki jo je ustvaril.V jami Blombos 300 kilometrov vzhodno od Cape Towna so našli kup zanimivih človeških izdelkov. Med drugim z okro prebarvane kroglice, gravure v glini in orodje za slikanje, ki je staro okoli 100.000 let. Sodobni človek homo sapiens se je pojavil pred več kot 315.000 leti v Afriki.