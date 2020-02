Na Antarktiki topleje kot pri nas

20,75 stopinje so namerili na Antarktiki.

Na Antarktiki je pomlad, sporočajo znanstveniki, na ledeni celini so namreč izmerili rekordne 20,75 stopinje Celzija. Brazilci so meritve opravili na otoku Seymour, čakajo pa še na uradno potrditev Svetovne meteorološke organizacije.A vsekakor je tam topleje kakor pri nas, kjer so v minulih dneh temperature dosegale 15 stopinj. Vremenoslovci nov mejnik na Antarktiki opisujejo kot nenormalen in nevaren, segrevanje jih vsakokrat preseneti, predvsem na zahodnem predelu celine, kjer oceani že spodkopavajo ledenika Thwaites in Pine Island; v zadnjega pol stoletja se je povprečna temperatura tam dvignila za slabe tri stopinje Celzija.Gladina morja se je prav tako dvignila, najbolj pa je prizadet Antarktični polotok, ki se razteza proti Argentini. Temperaturni dvig je do zdaj že strahotno prizadel kolonijo pingvinov, pri kateri so opazili 50-odstotni upad populacije, ugodnejše vremenske razmere pa zato tja pritegujejo turiste: v zadnjih štirih letih je obiskovalcev z vseh koncev sveta za 50 odstotkov več.Temperaturno stanje na vzhodnem in osrednjem delu Antarktike je za zdaj po večini nespremenjeno, a se območju glede na pričakovane podnebne spremembe ne obeta nič dobrega. Njihov vpliv spremljajo na 23 lokacijah na celini. S skrb vzbujajočimi podatki so postregli tudi pri Ameriški agenciji za oceane in ozračje, kjer pravijo, da je bil letošnji januar najtoplejši v zadnjih 141 letih. Povprečne temperature na kopnem in v morju v prvem mesecu leta so bile 1,14 stopinje nad povprečjem v 20. stoletju.Štirje najtoplejši januarji so se zvrstili po letu 2016, po letu 2002 pa jih je bilo deset. Površina arktičnega ledu je bila 5,3 odstotka pod povprečjem, pod povprečjem je bila tudi zasnežena površina na severni polobli.