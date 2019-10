Morilci ostali brez svoje lepe šefice

Leta 2014 so na amsterdamskem letališču po ameriški Interpolovi tiralici aretirali El China Gamboa.

Na čelu Los Antraxov

REUTERS Aretacija vodje kartela Sinaloa Joaquina El Chapa Guzmana FOTO: REUTERS

Sorodna duša

Roza kalašnikovka

Roza kalašnikovka Claudie Ochoa Felix

FOTO: FACEBOOK

Najbrž vam imene pomeni nič in o njej najbrž niste slišali še nikoli. Pozornejši bralci so pred dnevi opazili vestičko, da so jo našli mrtvo v njenem domu v mestu Culiacan Rosales, prestolnici mehiške zvezne države Sinaloa. Kot so poročali lokalni časopisi, naj bi jo večer pred smrtjo videli v nočnem klubu, nato naj bi odšla z neznanim moškim, ta je naslednje jutro menda poklical policijo in sporočil, da je Ochoa Felixova umrla. Domnevno zaradi prevelikega odmerka mamil, čeprav so nekateri lokalni časopisi namigovali, da se je ponoči zadušila.In kdo je Claudia Ochoa Felix, da so o njeni smrt pisali skoraj vsi svetovni mediji? Južnoameriški mediji so jo imenovali tudi latino Kim Kardashian, ker se je kot originalnatako zelo rada slikala in posnetke svoje bujne postave z moškim očem všečnimi oblinami postavljala na ogled na družabnih omrežjih. A pomembnejše kot to, kaj je gospa počela na spletnih omrežjih, je, s kom se je družila in kaj je postala. Klicali so jo cesarica Antraxov (La Emparatriz de Los Antrax), ker je, kot domnevajo ameriške in mehiške obveščevalne službe, pred leti postala šefica ene od najbolj krutih ubijalskih oddelkov najmočnejšega mehiškega mamilarskega kartela Sinaloa, katerega šef je bil, bolj znan kot, ki so ga pozno spomladi v New Yorku obsodili na dosmrtno ječo in 12 milijard evrov denarne kazni.Claudia Ochoa Felix naj bi postala šefica morilskega oddelka kartela Sinaloa Los Antrax, ko je pred več kot dvema letoma njen tedanji partner – nekateri trdijo, da je bil oče vsaj enega od njenih treh otrok –, bolj znan kot, pristal v strogo varovanem zaporu. Takrat naj bi Felixova prevzela vodenje Los Antraxov, ki so ves čas vzpona kartela Sinaloa na vrh mehiških zločinskih in mamilarskih združb skrbeli za varovanje vodstva, zlasti El Chapa Guzmana inin zanju opravljali najbolj umazane posle.Ko je nizozemska policija leta 2014 na amsterdamskem letališču po ameriški Interpolovi tiralici aretirala El China Gamboo, ki je bil znan po krutosti, se je na fotografijah, ki jih je objavljala na facebooku, twitterju in instagramu, Claudia Ochoa Felix začela pojavljati v družbi več oboroženih moških, zaradi česar so mehiški mediji sklepali, da je postala vplivna šefica morilske združbe, ki je sloves brezkompromisnih in neusmiljenih morilcev dosegla z načinom, kako so ubijali svoje žrtve. Po navadi so jim z motorno žago odrezali glavo in jih potem obesili na mostovih. Sicer pa so Los Antraxi kot elitna enota kartela Sinaloa postali v ameriški in mehiški javnosti znani leta 2010, ko so se v mestu Tubutama v mehiški zvezni državi Sonora, na meji z Arizono, spopadli s člani konkurenčnega kartela Beltran Leyva. V spopadu za nadzor nad najdonosnejšo tihotapsko potjo za mamila in ljudi iz Mehike v ZDA je bilo ubitih kar 30 članov obeh kartelov. Policisti so na prizorišču našli enajst popolnoma prerešetanih avtomobilov.Los Antraxi so bili vpleteni v še nekaj odmevnih spopadov, leta 2011 je denimo mehiška vojska pri osvobajanju ugrabljene družine ubila tri pomembne člane klana, isto leto so člani konkurenčnega kartela ubili dotedanjega voditelja Los Antraxov. Namesto njega je na čelo klana prišel El Chino Gamboa in z njim Claudia Ochoa Felix. Ona se je že prej rada kazala v družbi članov kartela, eden pomembnejših članov, nekateri ga imenujejo kar poročnik Los Antraxov, naj bi bil njen partner in oče dveh njenih otrok, a sta se razšla, nato se je družila s še enim članom kriminalne druščine. Ko je slednji umrl v prometni nesreči, je pristala v naročju samega šefa El China.V El Chinu je našla sorodno dušo, vsaj glede hvalisanja in postavljanja pred javnostjo na družabnih medijih. Na facebooku in instagramu je rad objavljal svoje slike, praviloma je bil v družbi lepih deklet, ob dragih avtomobilih, na dragih jahtah, praviloma z orožjem in zamegljenim obrazom. Pravijo celo, da je, preden je spoznal Claudio Ochoa Felix, prijateljeval z znanoO njem je napisanih več pesmi, tako imenovanih narcocorridos, v katerih se El Chino Antrax omenja kot eleganten mož, ki je sicer znal živeti na visoki nogi, a je bil na drugi strani zelo krut in neusmiljen morilec. Ko so ga Nizozemci aretirali in predali Američanom, je menda naredil vse, kar je bilo v njegovi moči, da ga je na čelu bande Los Antrax nasledila prav njegova partnerica oziroma žena Claudia Ochoa Felix.Ko so se v mehiških medijih začeli pojavljati zapisi, da je Claudia postala šefica morilske bande, se je kmalu pojavila na tiskovni konferenci in zanikala, da bi imela tako pomembno funkcijo. Hkrati je začela paziti, kakšne fotografije objavlja na družabnih omrežjih, kajti prej je ni bilo prav nič sram, če je na instagramu in facebooku objavljala fotografije, na katerih drži svojo v roza prebarvano kalašnikovko oziroma avtomatsko puško ak-47 z vgravirano lobanjo, ki je simbol ubijalske druščine Los Antrax. Ali pa če je v družbi z avtomatskim orožjem oboroženih moških. Na enem od posnetkov jo je mogoče videti z metalcem granat na ramah in z napisom Pazite se, ljudje. Na omenjeni tiskovni konferenci je v družbi odvetnika brž hitela pojasnjevati, da so ji bile tovrstne fotografije na družabnih omrežjih podtaknjene.A niso samo objave njenega luksuznega in nevarnega življenja namigovale, da je postala šefica Antraxov. Pred dvema letoma so pred nekim fitnesom v Culiacan Rosalesu neznanci ubili Yuriano Castillo Torres, ki je imela to nesrečo, da sta si bili zelo podobni. Čeprav so nekateri mehiški mediji namigovali, da naj bi imela tudi Torresova povezave z Los Antraxi, je verjetneje, da so napadalci, najverjetneje člani konkurenčnega kartela, Torresovo zamenjali s Felixovo, ko so poskušali znova obglaviti najnevarnejši klan v kartelu Sinaloa. Od takrat se je Felixova v javnosti vedno pojavljala v družbi oboroženih moških.To, kar jim ni uspelo takrat, se je uresničilo pred dnevi. Sicer se ne ve, ali je cesarica Antraxa umrla zaradi prostovoljne pretirane uporabe mamil ali pa ji je bilo to podtaknjeno.