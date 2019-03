Minister za zdravje odstopil zaradi sumljivih smrti 11 novorojencev

TUNIS – Tunizijo je pretresla tragična smrt 11 novorojenčkov, ki so v četrtek in petek nenadoma preminuli v porodnišnici v glavnem mestu Tunis. Zaradi dogodka je v soboto odstopil minister za zdravje Abderauf Šerif, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Predsednik tunizijske vlade Jusef Šahed je odstop sprejel in zahteval preiskavo dogodka. Preiskavo je že uvedlo tunizijsko tožilstvo.

Septični šok?

Ministrstvo za zdravje je v preliminarnih ugotovitvah zapisalo, da je smrt novorojenčkov »verjetno povzročil septični šok zaradi zastrupitve krvi«.



Združenje tunizijskih pediatrov pa je v sporočilu na Facebooku zapisalo, da bi do tega lahko prišlo zaradi okužbe prehranskega izdelka, ki ga dovajajo po gastrični hranilni cevi.

Nevarne razmere

Združenje je obenem pozvalo oblasti, naj »osvetlijo situacijo« ter spomnilo na "nevarne razmere, v katerih delajo zdravstveni delavci".



Državna klinika Rabta, kjer je prišlo do tragičnega dogodka, je del velikega zdravstvenega kompleksa v Tunisu. Kot je sporočilo ministrstvo za zdravje, so sprejeli ustrezne ukrepe, da bi preprečili nove žrtve in zagotovili zdravje otrok v tej porodnišnici.