Milijonar se je razkril: odločil se je za predčasni pokoj

Se mu bo življenje spremenilo, potem ko je postal multimilijonar? Da, vsaj toliko, da bo odšel v predčasni pokoj. Samostojni podjetnik Andrew Clark (52) ni imel pojma, da je zadel na loteriji. Spodbujanje nečakinje Louise, naj preveri vplačani listek, pa ga je pripeljalo do neverjetnega spoznanja.



Kar šest tednov je Velika Britanija čakala na prevzem nagrade na EuroMillions igri na srečo. Po spoznanju, da je to prav on, se je javno razkril. Gradbinec je sicer redni igralec iger na srečo, a večino listkov ostane na armaturni plošči njegovega kombija.



Po spoznanju, da je zadel glavni dobitek, je poklical partnerico in ji dejal, naj začne iskati novo stanovanje.



Gre za 12. največji dobitek v Veliki Britaniji v zgodovini. Clark pa je s tem postal enako premožen kot »James Bond« Daniel Craig, le malo pa zaostaja za premoženjem Eda Sheerana.