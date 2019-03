Milijon nagrade za bin Ladnovega sina

Hamza bin Laden FOTO: Cia

Osama bin Laden je bil vodja teroristične organizacije Al Kaida. FOTO: Guliver/getty Images

30

-letnik je zaznan kot grožnja ZDA.

WASHINGTON – Vlada ZDA je razpisala približno 875.000 evrov nagrade za podatke, ki bi jih pripeljali do bin Ladnovega sina. Čepravni obtožen nobenega napada, naj bi veljal za enega glavnih mož Al Kaide, ki vztrajno poziva k napadom na ZDA. State Department je v četrtek potrdil, da so razpisali omenjena sredstva, saj si želijo Hamzo aretirati.Spomnimo se, da je bilubit maja 2011 med racijo ameriških sil v Pakistanu. »Hamza bin Laden je sin pokojnega vodje Al Kaide Osame bin Ladna, ki se zdaj utrjuje kot vodja podružnice omenjene organizacije,« so zapisali v Washingtonu. Hamzo, ki je star okoli 30 let, so januarja 2017 razglasili za mednarodnega terorista. Na spletu je objavljal avdio- in videosporočila, v katerih poziva k napadom proti zahodu. Prav tako grozi, da bo maščeval očetovo smrt. Osamov sin naj bi se poročil s hčerko, enega glavnih ugrabiteljev letal in načrtovalca napadov na dvojčka 11. septembra 2001. Tistega dne je bilo ubitih približno 3000 ljudi iz 77 držav.Ameriške obveščevalne službe so prepričane, da je mladi bin Laden očetov naslednik in postaja prvi mož svetovnih džihadističnih gibanj. Njegova vloga pa naj bi še povečala, zdaj ko je Islamska država na robu propada. Leta 2016 je pozival k odstranitvi režima v rodni Savdski Arabiji. Po smrti Osame bin Ladna so njegove tri preživele žene in njihove otroke po tihem sprejeli nazaj v Savdsko Arabijo, Hamza pa naj bi s svojo mamo dlje preživel v Iranu, čeprav je Al Kaida v sporu s šiiti. Oblasti v Teheranu naj bi ga držale v hišnem priporu. Trenutno naj bi bil v Afganistanu ali Pakistanu.