Mila zima prehitro prebudila medvedki

Rjavi medvedki v živalskem vrtu v Helsinkih sta bili zaradi mile zime v zimskem spanju le dva meseca, so sporočili iz živalskega vrta. Medvedki sta tokratno sezono zadremali pozno, šele nekaj dni pred božičem in se prebudili danes, poroča finska radiotelevizija YLE.



Eni od glavnih atrakcij v tem živalskem vrtu sta se prebudili v podoben dan brez snega, kot je bil, ko sta se decembra ulegli v brlog. Kosmatinki sta po bujenju že pomalicali solato, jabolki in korenjem.



Skrbniki v živalskem vrtu so kljub kratkemu spancu prepričani, da sta medvedki, stari 19 in 14 let, dobili potreben počitek.

Zaenkrat brlog še ostaja odprt, saj medvedje v takšnem obdobju pogosto ne ostanejo budni cel dan in se radi še malo uležejo.

V živalskem vrtu Korkeasaari so medvedje običajno v zimskem spanju od začetka novembra do februarja ali marca. Na območjih, kjer je hrana na voljo celo leto, medvedje niti ne gredo v hibernacijo. Na severu Finske pa je normalno tudi če prespijo pol leta, od oktobra do aprila.