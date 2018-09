Mesto ostalo brez ptičev

Evakuirali so na tisoče ljudi. FOTO: Wikipedia

ARMJANSK – V mestu Armjansk na Krimu ob Črnem morju so po nesreči v tovarni titana ostali brez ptičev. V dveh dneh, 23. in 24. avgusta, so v ozračje spustili neznano zaudarjajočo kemično snov rji podobne rjave barve.Na spletu je bilo mogoče videti precej fotografij z njo prekritih avtomobilov in rastlin, a se lokalne oblasti več dni niso zganile. Kmalu so opazili, da ni več ptičev, le tu in tam je prifrčala kakšna vrana, ljudje pa so imeli težave z dihanjem. Oblasti so vztrajale, da ni bilo prekomernega onesnaženja in da je vse pod nadzorom.No, 4. septembra se je stanje tako poslabšalo, da so sprožili evakuacijo ogroženega prebivalstva. V nekaj dnevih so preselili na tisoče ljudi, oblasti pravijo, da gre za preventivni ukrep. Zadeva je prišla na uho tudi ruskemu predsedniku; ta je na Krim poslal svojega predstavnika za ekološka vprašanja in lokalne oblasti so nenadoma ugotovile, da je šlo za zdravje škodljivo onesnaženje z žveplovim dioksidom, ki je kancerogen in lahko močno poškoduje dihala. Po nekaterih podatkih naj bi izhlapelo zakisano jezero v bližini trenutno zaprte tovarne.Predsednik rusko postavljenega vodstva pokrajinese je osmešil z izjavami, češ da je vse v najlepšem redu, da ni nobene nevarnosti za zdravje ljudi, istočasno pa je razpisal dvotedenske počitnice za šole in vrtce. V tem obdobju naj bi neobičajne dogodke podrobneje proučili.