Mestna svetnica odstopila: pritisk po smrtni nesreči prevelik

REKA – V mestnem uradu so potrdili novico, da je reška mestna svetnicaodstopila s položaja. Na Reki je opravljala delo podžupanje, strokovnjakinje za šport.Reški županje to potrdil. »Tako je, zaprosila je za sporazumni razhod. Pričakujem, da bo postopek končan v mesecu dni,« je dejal za Novi list.Spomnimo, Begić Blečićeva je vozila pod vplivom alkohola – 1,81 promila so jih namerili v krvi – in zapeljala v napačno smer na avtocesti ter povzročila nesrečo . Trčila je v družino, ki se je ravno vračala z dopusta v Umagu.je umrl na kraju, njegova žena in otrok pa sta bila lažje poškodovana.