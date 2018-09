Medijski festival Weekend

Festival v treh dneh ponudi raznovrstna predavanja in panele, ki odkrivajo nove poglede na poslovanje, ponudi veliko kreativnih rešitev in idej, predvsem pa predstavi nove trende in smernice.Na letošnjem festivalu je bilo najbolj oblegano predavanje, ki je gostilo selektorja hrvaške nogometne reprezentance Zlatka Dalića, ki je spregovoril o skrivnostni formuli za uspeh svojih varovancev na nogometnem prvenstvu v Rusiji. Na enem izmed panelov se je govorilo tudi o dobri promociji Hrvaške, ki jo je med svetovnim prvenstvom izkoristila Hrvaška turistična organizacija s serijo video vsebine Croatia full o life, v katere so umestili hrvaške nogometaše.Kaj je povedal Zaltko Dalić si lahko pogledate v spodnjem prispevku.