Med njima je 33 let razlike, a sta noro zaljubljena

Bila je ljubezen na prvi pogled, pravi 22-letnao odnosu s 33 let starejšim možem. Poročila sta se letos, dva meseca po začetku romance. Poznala sta se sicer že dlje, saj sta bila člana iste bovlinške ekipe, piše The Daily Mail.Keith se je v njenem življenju pojavil ravno pravi čas. Ko se je razhajala s svojim prejšnjim partnerjem, ji je vlil upanje in ji pokazal, da je ljubezen še mogoča. Nekega dne ga je poklicala ob 4.30 in mu povedala, da zapušča svojega fanta. »Keith mi je rekel, naj pridem k njemu na pogovor, in mi ponudil podporo. Rekel je: 'Naj te objamem, da boš vedela, da si na varnem'. Takrat sem se zaljubila v svojega najboljšega prijatelja. V moškega, za katerega do takrat niti nisem pomislila, da bi bil lahko moj partner.«Kljub veliki razliki v letih zakonca pravita, da o tem sploh ne razmišljata, saj imata veliko skupnih točk in hobijev. Keith jo je zasnubil vpričo sorodnikov in prijateljev. »Poroka je bila izjemna. Bila sem zelo živčna in vse telo mi je drgetalo. Njegov pogled, ko sem stopala pred oltar, je povedal vse. Po licih so mu začele polzeti solze, meni pa prav tako.«Keithovi sorodniki so bili ob novici, da hodi z žensko, ki je celo mlajša od njegovega najstarejšega otroka, seveda presenečeni in tudi zaskrbljeni, zdaj pa so se s tem sprijaznili. Otroci iz njegovega prvega zakona, stari 26, 18 in 15 let, pravijo: »Dokler je oče srečen, smo srečni tudi mi.«Zeta so kljub prvim pomislekom dobro sprejeli tudi Elizabethini starši. »Če se dva ljubita in skupaj dobro delata, ju pustite pri miru. Ljubiva, kar imava, ampak tega ne ceni vsakdo. Takšen je pač svet,« meni Elizabeth.