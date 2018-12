Malemu Messiju grozijo, da ga bodo razsekali

Z mamo živi v Kabulu. FOTO: Afp

2016. je njegova fotografija obkrožila svet.

Svojega idola je spoznal v Katarju. FOTO: Afp

KABUL – Mali Messi je vzdevek, ki je leta 2016 ganil svet, ko je po spletu zakrožila fotografija, na kateri nosi modro-belo plastično vrečko z imenom nogometnega zvezdnika. Pozneje so se mu izpolnile sanje, saj je osebno spoznal slovitega asa iz Argentine. Po zvezdnih trenutkih pa je življenje sedemletnika postalo nočna mora, z družino je moral zapustiti dom v provinci Ghazni. Niti dragocene žoge, ki jo je dobil od igralca Barcelone, ni mogel vzeti s seboj. Na tisoče ljudi je moralo zbežati pred ofenzivo talibanov, ki so dečku zagrozili, da ga bodo razrezali na koščke, če ga ujamejo.Murtaza zdaj živi z družino v sobici v Kabulu. »Nismo mogli vzeti svoje lastnine, bežali smo za življenje,« je povedala njegova mama. Združeni narodi so potrdili, da je približno 4000 družin zbežalo. Dečkova družina je bila opozorjena, da talibani iščejo prav Murtazo. Otrokov obraz so med begom zaradi tega skrili za šalom. Najprej so pobegnili v mošejo v Bamijanu, v Kabul so prispeli po šestih dneh. Afganistanska vojska je medtem ustavila talibane, a se družina ne upa vrniti domov. »Lokalni veljaki so prepričani, da smo postali bogati, da nam je Messi dal denar, zato zahtevajo, da jim ga izročimo, če ne, bodo ugrabili sina.« Opazili so, da so ob večerih neznani moški opazovali njihovo hišo. Prav zaradi tega malčku niso dovolili, da bi se igral na prostem.