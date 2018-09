Luksuzni hotel ima greznico

Fekalna voda se prečiščuje

S prečiščeno fekalno vodo se po besedah direktorja lokalnega vodovoda zaliva rože. FOTO: Facebook

V dveh letih še nov sistem

MAKARSKA – Eleganten štirizvezdični luksuzni hotelski kompleks Romana v Makarski s 17 bazeni, ki vsako poletje privabi v svoje prostore na stotine malce zahtevnejših turistov z vsega sveta, ima temačno skrivnost: njegova stranišča se iztekajo kar v septično jamo oziroma greznico brez izliva! Pred dvema letoma odprt turistični objekt, vreden 50 milijonov evrov, ima v 105 apartmajih več kot 110 stranišč, kanalizacija pa ni priključena na sistem. Vsa fekalna odplaka se izteka v omenjeno jamo, ki je urejena tako, da je ni treba prazniti, saj vsebuje tako imenovani biorotor, ki omogoča samoočiščevanje. Hrvati so zgroženi, češ da je kaj takega možno le v Dalmaciji.Po besedah direktorja lokalnega Vodovodaje imela Romana vse izpolnjene pogoje za priključitev na kanalizacijski sistem, vendar so se zaradi povečanih kapacitet odločili speljati vso kanalizacijo v biorotor. Rekonstrukcija kanalizacijskega sistema Romane je načrtovana v prihodnosti, ko se bo začela gradnja prvega hotela iz prestižne mednarodne verige ITI. Novi hotel Romana, prav tako vreden 50 milijonov evrov, bo imel dodatnih 267 sob.»Res je, da bo tudi hotel Romana deloma zvezan s septično jamo oziroma biorotorjem, ki biološko prečiščuje odpadne vode, vendar je zvezan tudi s kanalizacijskim sistemom. Vsi apartmaji so torej priključeni na biorotor, kar med gradnjo hotela ni bilo predvideno, vendar je bila to edina rešitev, s katero ni nobenih težav: prečiščena vsebina se namreč pretvori v vodo, s katero zalivamo rože,« pojasnjuje Borić.Podobno ureditev kot hotel ima lokalni Vodovod, ki se je nedavno preselil v novo zgradbo. »Naša nova zgradba ima le štiri stranišča, ki so prav tako povezana z biorotorjem, z viškom vode pa se lahko zaliva cvetje ali pa vsebina steče v obliki prečiščene vode v absorpscijske vodnjake in drenažni sistem,« razlaga Borić. Poleg hotela in vodovoda je na septično jamo priključena tudi trgovina Super Konzum, medtem ko je konkurenčni Kaufland priključen na kanalizacijski sistem. Direktor lokalnega vodovoda je še povedal, da so nameravali zgraditi kanalizacijski sistem, a ga niso mogli, ker jim podjetje Hrvatske ceste tega ni dovolilo, vsaj ne, dokler ne bodo zgradili novega križišča, ki ga imajo v načrtu. Vse zgradbe nad magistralo imajo septične jame, ki jih praznijo približno enkrat na leto, večji odjemniki pa imajo biorotorje. Vodovod načrtuje, da bo kanalizacijski sistem v prihodnjih dveh letih speljal od Zadarske ulice do vzpetine Veliko brdo.